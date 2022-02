Avanza la implementación de la historia clínica digital

El Municipio de Quilmes avanza en la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI) y ya son 16 los centros de atención primaria de la salud (CAPS) que cuentan con esta herramienta que permite una mejor y más eficiente atención, a través del trabajo articulado con el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y ARPHAI (Argentinian Public Health Research on Data Science and Artificial Intelligence for Epidemic Prevention), un proyecto argentino de inteligencia artificial y ciencia de datos.

Al respecto, el secretario de Salud, doctor Jonatan Konfino, aseguró que “se trata de una herramienta que representa una enorme mejora en el acceso a la salud de las personas de Quilmes porque permite fortalecer la integración del sistema de salud. Tiene múltiples beneficios: consolida de manera más completa la información del paciente, disminuye la cantidad de errores médicos, favorece la articulación entre los diferentes especialistas y tiene un impacto ambiental positivo por la eliminación del papel”.

La historia clínica electrónica significa contar con un conjunto de sistemas integrados que representan, en un repositorio único, las acciones y los estados de salud de las personas; y que apoyan las decisiones de los diferentes actores de los equipos de salud y de gestión para intervenir en todos los ámbitos del componente salud-enfermedad-atención-cuidado.