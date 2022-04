Última defensa pública para cobertura de cargos en la EMBA

El Municipio de Quilmes informó que el pasado miércoles 13, en el Teatro Municipal, se llevó adelante la última instancia del Concurso de Antecedentes y Oposición para la cobertura de cargos directivos en la Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos Morel” (EMBA).

El Concurso para la cobertura de cargos jerárquicos en la EMBA (Carlos Morel) se inició en septiembre del 2021 y a lo largo de los últimos seis meses y con un total de 21 inscriptos e inscriptas, los cinco jurados conformados estatutariamente para esta labor analizaron y evaluaron cada uno de los proyectos.



La selección para los cargos de Director, Vicedirectores y Regentes de Música y Artes Visuales estuvo a cargo Elena Alfonso, Florencia Fernández Frank, Romina Barrionuevo, Ilda Romero y Estela Torres como idóneos; Solange Pereyra y Reynoso DAmbrosio electos y en representación de los alumnos; mientras que Mónica Capra, Omar Cappa y Patricia Campos fueron representantes electos por los docentes.



El proceso formal se desarrolló conforme el cronograma establecido por la normativa del Concurso. Los y las postulantes a cada cargo fueron evaluados con puntaje según reglamento, en primera instancia, por la Junta de Calificación perteneciente a la EMBA. Luego se procedió a la presentación de los proyectos en forma codificada y anónima, información que se mantuvo en reserva para cada jurado hasta las instancias finales de Defensa Oral y Pública. La calificación final se obtuvo promediando las tres notas parciales.



A fines de marzo, en la Biblioteca Municipal, se realizó la defensa pública de los proyectos pertenecientes a las regencias y vicedirecciones de ambas áreas. El acto dio como resultado promediando las tres calificaciones a Laura Zerba como Regente de Música, Teatro y Danzas (8,23 de promedio final); a Carolina Galván como Regente de Plástica, Diseño y Cerámica (8,73 de promedio final) y Daniel Landea en el cargo de Vicedirector del área de Música, Teatro y Danzas (9,33 de promedio final), quedando vacante la Vicedirección de Plástica, Diseño y Cerámica por no merituar su participante.



El marco democrático del concurso desde su inicio hasta su finalización se vio reflejado en la devolución que cada participante expresó finalizada las distintas instancias. Palabras como “Quiero agradecerles por este medio, más allá del resultado, el trato que me ha sido dispensado de parte del Jurado, basado en el respeto y la escucha. Deseo fervientemente que sea el comienzo de una etapa virtuosa para nuestra querida EMBA”, dan cuenta de la transparencia del proceso.



Por su parte, la directora general de la EMBA, Gabriela Benaghi, destacó la labor de los jurados a lo largo de todo el proceso y el acompañamiento en cada instancia del secretario de Educación del Municipio, Joaquín Desmery.



En relación al proceso llevado a cabo, Benaghi destacó “la importancia de que los jurados hayan dado una respuesta clara y consensuada, lo cual demuestra no solo el compromiso con el proyecto de cada postulante sino el alto valor democrático con el que los miembros del jurado han encarado la tarea”.



Y agregó que “la EMBA da inicio así a una nueva etapa de trabajo colectivo en el que cada incorporación será un aporte fundamental para seguir fortaleciendo un proyecto de educación artística inclusiva para la escuela municipal de bellas artes de Quilmes”.