Allanan cooperativas en la causa por desvío de fondos

De esta forma, la Justicia Federal con asiento en el Distrito sumó su tercer procedimiento en el tema ya que hubo dos anteriores en los que se requirió documentación a la Comuna local.

Se recordará que se investiga que Las cooperativas beneficiadas tendrían vinculación directa con funcionarios y ex funcionarios del municipio gobernado por la intendenta Mendoza. Trascendió que se secuestró documentación y teléfonos celulares en las sedes de las cooperativas.

La investigación no solo apunta a Mendoza sino también al ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, al ex empleado municipal Martín Bordalejo y al empresario José Alejandro Scozzari que estarían vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda.

En ese expediente, la fiscal Silvia Cavallo impulsó la investigación y pidió una serie de medidas de prueba. También solicitó que intervenga la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

En ese causa, la imputación incluye delitos como defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos por una cifra que superaría los 500 millones de pesos.