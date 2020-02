Ex trabajadores de Kimberly Clark anunciaron marcha

Será el jueves a las 8.30 frente a los Tribunales de Yrigoyen y Videla, en Quilmes Centro, para respaldar a los ex empleados de la papelera de Bernal que fueron imputados por la toma de la fábrica

Ex trabajadores de la papelera Kimberly Clark realizarán una marcha este jueves a las 8.30 frente a los Tribunales de Yrigoyen y Videla, en Quilmes Centro, para respaldar a los ex empleados de la papelera de Bernal que fueron imputados por “usurpación” de la planta, en el marco por el conflictivo del cierre de la empresa. Tras la protesta, anunciaron que marcharán a la Municipalidad.

Convocan a una manifestación en respaldo a los ex trabajadores de Kimberly Clark imputados por usurpación de la planta de Bernal, en el marco del conflictivo cierre de la papelera. Será el jueves a las 8.30 en las puertas de los Tribunales. Los organizadores indicaron que tras la manifestación marcharán hacia el Municipio, donde realizarán una olla popular.



“Esta patronal contó con la complicidad del gobierno Macrista, de la justicia y del gremio para poder realizar un cierre trucho y despedir 209 familias. Hasta el momento el gobierno actual no hizo nada para contrarrestarlo”, apuntaron los despedidos a través de un comunicado.



Y agregaron: “La respuesta que tuvimos a esta lucha fue un operativo policial gigantesco para desalojarnos que dejó como saldo la imputación de diez trabajadores. La justicia quiere colocar a los trabajadores que dimos una lucha legítima en el banquillo de los acusados. De esta forma intentan atacar no sólo a los trabajadores de Kimberly, sino darle una señal al conjunto del movimiento obrero para que pasen nuevos ataques a los trabajadores”.