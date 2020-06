Malograda sesión virtual del HCD por problemas de internet

Se recordará que, entre los temas a tratar se destaca la aprobación del proyecto de construcción de una planta de tratamiento y reciclado de basura en la Ribera local.

Los concejales, oficialistas y opositores, acordaron cambiar la zonificación de los terrenos (destinados a esparcimiento) para permitir la construcción del emprendimiento que contará con una inversión de 10 millones de dólares aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por otra parte, los ediles también declararán de interés municipal la edificación del emprendimiento que fue bautizada como “Eco Parque Quilmes” por parte del gobierno local.

Además, se aprobará la extensión de las licencias de los concejales ángel García y Mario Lozano, ambos en el Ejecutivo municipal que encabeza la intendenta Mayra Mendoza.

No obstante, en el HCD se acordó incluir una modificación al texto de la iniciativa enviada por el Ejecutivo que encabeza Mayra Mendoza, para condicionar la modificación de la zonificación. En caso de que el proyecto del BID no se concrete, los terrenos de la Ribera volverán a ser destinados a usos recreativos y no podrá instalarse ningún emprendimiento industrial en la zona. De esta forma, los ediles de la oposición aseguran estar autorizando exclusivamente el proyecto del BID, mientras que en el oficialismo lo ponen en duda desde el punto de vista legal ya que las zonificaciones son lineamientos generales y no pueden ser puntuales ni específicos, para no ser considerados arbitrarios.

De acuerdo con la información difundida en los ámbitos políticos locales, la licitación y el manejo de la obra correrá por cuenta del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y tendrá financiamiento del BID. También, trascendió que los controles de los trabajos también correrán por cuenta del organismo internacional.

La planta se construirá en los terrenos de la Ribera donde hace muchos años funcionara la quema municipal. Según el proyecto original, se utilizarán 15 hectáreas para edificar una planta de tratamiento de residuos áridos, reciclado de neumáticos, nave de compostaje, acopio y procesamiento de residuos forestales (ramas), planta de lixiviados, planta de transferencia y compactación. Se crearán 310 puestos de trabajo.

El complejo será administrado en el futuro por el municipio, una vez que la edificación esté concluida.

De acuerdo con un informe entregado por el Departamento Ejecutivo local en el HCD, una vez puesta en funcionamiento la planta de tratamiento se generarán ahorros en: 1.000.000 de km menos al año en recorridos de camiones al evitar viajes al CEAMSE; 350.000lts de gas-oil que ya no se consumirán en camiones; 1.170 tn. menos de CO2 y se logra aumentar el 40% de presencia de camiones en las calles para la recolección. Al tiempo que pagará un 20% menos por la disposición final de basura en el CEAMSE.

Según los números oficiales, en 10 años se amortizará la inversión que demandará la construcción de la planta que se proyecta edificar por etapas a lo largo de los próximos 6 años.

OTROS TEMAS DE LA SESIÓN:

La aprobación de la planta de tratamiento de la basura en la Ribera no es el único tema a tratarse en la sesión de mañana en el HCD. También se convalidará la adhesión al régimen de promoción Hotelera y Gastronómica; se debatirán tres pedidos de informes sobre: el IFE, el Penta y el Covid-19 en Villa Azul.