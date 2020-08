Roban, incendian casa y golpean a jubilada

La víctima de 61 años se encuentra internada en el Hospital de Quilmes en grave estado

Ladrones robaron, incendiaron la casa y golpearon a una jubilada, que se encuentra internada en grave estado en Hospital Iriarte de Quilme.

“No sabemos qué pasó porque mi mamá estaba sola. Los peritos están tratando de averiguar. Pedimos justicia y saber qué es lo que pasó. No fue un accidente, le robaron, le pagaron y está grave”, explicó la familia, al mismo tiempo que indicó que su madre fue rescatada por los vecinos, ya que la casa se estaba incendiando.



Y agregó: “Alguien tuvo acceso a la casa porque no están forzadas las puertas ni las ventanas. Pedimos testigos porque en esa cuadra no hay cámaras. La vida de mi mamá está en peligro”.