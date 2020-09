Gastronómicos se manifestaron en Quilmes centro

A su vez, indicaron que presentaron ayer una nota a la intendenta Mayra Mendoza, para que los comercios del sector puedan abrir con mesas al aire libre

En una jornada nacional de protestas del sindicato Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), desde la seccional de Quilmes realizaron una manifestación en la Plaza Conesa de Quilmes Centro.

A su vez, indicaron que presentaron ayer una nota a la intendenta Mayra Mendoza, para que los comercios del sector puedan abrir con mesas al aire libre. Los empresarios, que formaron parte del reclamo, apuntaron a la imposibilidad de hacerlo a una “decisión política” del municipio.

“Estamos pasando por un momento crítico, tanto los trabajadores como los empresarios. Acá no hay salvaciones particulares, si no pedirle a los funcionarios todos juntos”, dijo el secretario general de Gastronómicos, Tito Geneiro.



“Debe haber entre un 20 y un 25% de establecimientos que no vuelven. A nivel nacional pensamos que un 50%. Esto va a ser un golpe muy difícil. Hoy vamos a entregar una nota para que tome la decisión política de que se abran los locales gastronómicos”, agregó Geneiro.



Por el lado de los emprendedores, Alejandro Larumbe, dueño de “El Charro” de Bernal, indicó que “los tiempos vienen siendo muy graves, ya cerraron muchos y otros que están en situación de cierre inminente”.

A su vez, Facundo Godoy, de la parrilla “El Gaucho”, cuestionó la decisión del gobierno local de no habilitar las mesas en las veredas. “No se entiende por qué nosotros no tenemos esa oportunidad”, aseguró.