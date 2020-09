“Son obras fundamentales para la reactivación que tanto necesitamos. En Quilmes particularmente ya tenemos el anticipo, y tenemos la apertura para el 7 o 9 de octubre de dos obras muy importantes", afirmó Mendoza

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de la videoconferencia que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó ayer junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone; el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y los jefes comunales en los que se realizarán proyectos, en la que, con una inversión total de 736 millones de pesos, correspondientes al Fondo de Infraestructura Municipal.

“Son obras fundamentales para la reactivación que tanto necesitamos. En Quilmes particularmente ya tenemos el anticipo, y tenemos la apertura para el 7 o 9 de octubre de dos obras muy importantes: una es el plan de asfaltos en la zona oeste del distrito, en un barrio particular, barrio Kolynos, que está entre los arroyos Las Piedras y San Francisco, y es una zona que necesitaba poder tener posibilidad de acceso. Hoy no se puede acercar una ambulancia, no puede llegar a veces el camión recolector de residuos”, afirmó Mendoza.

Y agregó: “Necesitábamos poder integrar ese barrio y llegar con los servicios necesarios, así que ese plan de asfaltos va a ser fundamental, además para la conexión Este-Oeste. Nosotros tenemos un distrito muy fragmentado y eso se nota en algunos barrios que quedan casi como islas, además de tener más de 3 mil cuadras de tierra todavía, sin pluviales y ningún tipo de mejorado, es mucha la tarea que tenemos”.

En esa línea, la Intendenta sostuvo: “Y además de los asfaltos en Kolynos, vamos a hacer los vestuarios del Polideportivo. La realidad de Quilmes es que tenemos un solo Polideportivo para 700 mil habitantes, que además en los últimos cuatro años ha estado abandonado completamente, la mayoría de los colegios de Quilmes van a ese Polideportivo a hacer sus prácticas y hoy la verdad es que no está en condiciones, así que aprovechamos este tiempo de la pandemia para poder ir mejorándolo. Esta va a ser una obra complementaria a todo lo que vamos a hacer en el Polideportivo y son los vestuarios”.

Y reveló: “No estuvo bien planificada una obra que se hizo en el Polideportivo durante los años del gobierno anterior, donde se construyó un SUM sobre los vestuarios y hoy los vestuarios están con peligro de derrumbe, lo único que se hizo, se hizo mal. Estamos reparando y tratando de garantizar que el funcionamiento del Polideportivo tenga vestuarios principalmente seguros. Son dos obras realmente muy importantes para el Municipio que van a disfrutar todos los vecinos y vecinas y desde ya siempre agradecida por la predisposición y el trabajo permanente y en conjunto con la Provincia”.

Por su parte, Kicillof señaló que “la pandemia no terminó, pero la reactivación productiva va a estar acompañada por el Gobierno Nacional, Provincial y los gobiernos municipales”. Estas obras forman parte del plan Provincia en Marcha e incluyen 31 proyectos de arquitectura mayormente vinculados a la salud; 28 proyectos de vialidad, especialmente pavimentación de calles y conectividad, y una obra hidráulica.

“Esperamos que estas obras tengan el papel de transición de la pandemia a la pospandemia, es una construcción que tenemos que hacer entre todos y es un símbolo del trabajo en conjunto con los gobiernos municipales para dar empleo, activar la producción y hacer lo que la gente necesita en términos de obra pública fundamental en cada uno de los distritos”, indicó el Gobernador.

Asimismo, Kicillof agradeció “el trabajo coordinado, en unidad, con los 135 intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires” y concluyó: “Tenemos la misión de poner nuestra provincia en marcha, llevando la bandera de la reactivación de la economía, del trabajo y de la producción, para todos los y las bonaerenses”.

Por su parte, Simone señaló que “muchas de las obras son de salud porque los intendentes necesitaban fortalecer sus sistemas municipales y así lo hemos hecho” y explicó que “los plazos promedio están entre 4 y 6 meses, por lo que en los últimos meses del año vamos a ver terminadas gran cantidad de estas obras y otras a comienzos del año próximo”.

En esta ocasión, además de Quilmes, los municipios que firmaron convenios correspondientes al Fondo de Infraestructura Municipal son: Adolfo Alsina, Alberti, Almirante Brown, Ayacucho, Bahía Blanca, Balcarce, Bragado, Brandsen, Campana, Capitán Sarmiento, Carlos Tejedor, Castelli, Chivilcoy, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Daireaux, Escobar, Ezeiza, General Alvarado, General Alvear, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Monte Hermoso, Olavarría, Pellegrini, Presidente Perón, Puan, Punta Indio, Rojas, Saavedra, Saladillo, San Cayetano, Tordillo, Tres de Febrero, Tres Lomas y Vicente López.