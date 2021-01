El Cervecero se juega a todo o nada frente a Brown de Adrogué

Almagro, líder de la zona B de la reválida de la Primera Nacional, recibirá hoy a Chacarita e Instituto de Córdoba, el escolta, visitará a All Boys en busca de las dos plazas de clasificación a la etapa eliminatoria por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2021-2022.

Los cuatro partidos de la séptima y última fecha se jugarán todos a las 21.10 ya que también tienen posibilidades Quilmes y Brown de Adrogué, que se enfrentarán en el Centenario, y Santamarina de Tandil, que visitará al eliminado Gimnasia de Jujuy.

Los cinco equipos tienen chances pero el líder y mejor posicionado para llevarse una de las dos plazas es Almagro, con 12 puntos, que recibirá a Chacarita, el último de la tabla, con transmisión de TyC Sports.

El "Tricolor" tiene la mejor diferencia de gol (+4) y le alcanzaría con un empate para avanzar a la próxima fase eliminatoria por el segundo ascenso a la máxima categoría.

Instituto, el escolta con once unidades, visitará a All Boys en Floresta con la obligación de ganar para no depender de otros resultados.

Al acecho están Quilmes (10) y Brown de Adrogué (9), que se enfrentarán en el estadio Centenario. El último en cuestión es Santamarina de Tandil (9), que visitará en Jujuy al eliminado Gimnasia.

El domingo quedó definida la final por el primer ascenso que jugarán Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento de Junín, ganadores de sus respectivas zonas A y B de la fase Campeonato del torneo Transición de la Primera Nacional.