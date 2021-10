Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Patrulla Urbana rescataron a una mujer que había quedado atrapado bajo una pared que se desplomó en una vivienda en la calle 330 y Necochea.

El SAME Quilmes la trasladó al Hospital Iriarte. Según informaron la pared no era muy pesada, pero la mujer no podía moverse por una afección previa en la cadera.