La fórmula fue elegida el 3 de noviembre de 2021 por 70 votos y 1 abstención en sesión extraordinaria de Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno de la UNQ. Alfredo Alfonso se convirtió en el primer Rector Universitario argentino que viene del campo de la comunicación social. Mientras Alejandra Zinni es la primera graduada UNQ y la primera mujer que alcanza el cargo de Vicerrectora en nuestra Universidad.



El acto contó con la presencia de Oscar Alpa, Secretario de Políticas Universitarias; Jesica Rey, Ministra de Comunicación Pública de la Provincia de Bs As; Carlos Bianco, Jefe De Asesores de la Provincia de Bs As; Ariel Direse, Director Nacional de Innovación Cultural; Florencia Saintout, Titular del Instituto de la Cultura de la Provincia de Buenos Aires; los Rectores Jorge Calzoni (UNDAV), Walter Wallach (UNDH), Dario Kusinsky (UNPAZ); los Vicerrectores Pablo Narvaja (UNLA) y Ricardo Serra (UNDAV); la Decana Andrea Varela (Periodismo - UNLP) y el Vicedecano Pablo Bilyk; Fernando Peirano, Presidente de la ANPCyT; entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.



El acto se inició con palabras del Rector saliente, Alejandro Villar, quien declaró: “Gracias a todos por su presencia. Finalmente llegó este día, pero con un año de retraso. Y aquí nos toca festejar la asunción de Alfredo y de Alejandra, y del desafío que tienen por delante”.



Luego, Villar hizo entrega del diploma y medalla y tomó juramento al nuevo Rector, Alfredo Alfonso. Posteriormente, Alfonso, una vez en ejercicio del cargo, tomó juramento a Alejandra Zinni como Vicerrectora. Y finalmente, lo hizo con las autoridades departamentales.



Alejandra Zinni fue la primera en tomar la palabra ante un Aula Magna colmada de asistentes y señaló: “Soy hija de la universidad pública y por eso mi compromiso es muy fuerte con el territorio, compromiso que está marcado en el ADN de nuestra querida UNQ desde sus inicios mismos, compromiso que hemos visto expresado tal vez como nunca en todo lo realizado en esta pandemia. Soy hija de la UNQ y como egresada de esta casa hoy me toca desempeñarme como vicerrectora, la primera egresada en llegar a ocupar tan alto cargo, por eso también mi compromiso con nuestros egresados y egresadas, seguramente seré la primera de muchos y muchas que en el futuro compartirán conmigo tan alto honor. Soy también la primera mujer en ocupar este cargo, lo que habla del momento histórico que estamos atravesando, producto de la lucha sostenida del movimiento de mujeres”.



A continuación, fue Alfredo Alfonso quien pronunció su discurso: “Hablamos desde nuestra construcción política, desde este proyecto en la UNQ con en el que llevamos ya 17 años. Porque con la Dra Alejandra Zinni sabemos que esta gestión que se inicia lleva el legado de las que empezaron Daniel Gomez y Jorge Flores y continuaron Gustavo Lugones, Mario Lozano y Alejandro Villar. Nosotros sabemos que la comunidad universitaria nos acompaña porque conocen el proyecto, porque nunca les quitamos derechos y porque, por el contrario, siempre sumamos mejoras. Por eso vamos a continuar con las políticas de investigación, de extensión, de innovación y transferencia y creciendo en posgrado”.



A continuación reproducimos algunos fragmentos del discurso del flamante Rector:



“Vamos a proponer integrar el desarrollo de la Educación Virtual en el ámbito la Secretaría Académica, porque queremos tener una política académica central que avance en la integración de modalidades. Hace 22 años, nuestra Universidad fue pionera al incursionar en la educación a través de internet. Tenemos que retomar ese impulso innovador para consolidar la bimodalidad e ir más allá: construir un modelo que articule armónicamente la presencialidad y los entornos virtuales, que apueste a formas híbridas, multimodales, recuperando lo mejor de cada experiencia. Y capitalizando los aprendizajes que hicimos durante la emergencia de la pandemia, donde las y los docentes de las más variadas disciplinas generaron prácticas sumamente innovadoras que no debemos dejar en el paréntesis de la crisis.



Y tenemos que trabajar conjuntamente con todo el sistema universitario para que esta redefinición de la presencialidad/virtualidad, sea adecuadamente comprendida y reconocida en las instancias de acreditación y validación de las carreras.



Vamos a trabajar fuertemente con el objetivo de la retención y la graduación. Para eso generaremos dispositivos para el fortalecimiento de trayectorias estudiantiles, que trabajen especialmente en el mejoramiento de la transición educativa entre la escuela secundaria y el nivel de educación superior y a través de tutorías pares, de un acompañamiento académico desde la proximidad, trabaje en la consolidación de esas trayectorias.



Esto implica seguir trabajando, cada vez más, en línea con aquello de comúnmente hemos llamado “inclusión”. Sabemos que la creación de universidades como la nuestra, situada en el Conurbano bonaerense, ha sido un vector clave para el acceso de los sectores populares, para la llegada de estudiantes que ha sido -en sus familias- la primera generación en acceder a la educación superior. También hemos asumido el desafío de seguir ampliando los horizontes de la inclusión. Hoy somos, por ejemplo, la única universidad de disponer de un sistema de becas para la comunidad trans. Sabemos que la inclusión tiene múltiples dimensiones porque también enfrentamos múltiples desigualdades. Por eso queremos fortalecer la políticas de accesibilidad, para las personas con discapacidad, y seguir trabajando por la equidad de género.



En plano de la inclusión, uno de nuestros grandes orgullos es la Escuela Secundaria de Educación, con sus propuestas de articulación socio educativa y atención a las trayectorias diversas. Esta gestión tiene el objetivo de institucionalizar nuestra Escuela Secundaria de Educación Técnica cuando se cumplan 10 años de la creación del Programa Especial que la puso en marcha. Necesitaremos el apoyo del Ministerio para consolidar el presupuesto de ese hermoso proyecto que el viernes próximo tendrá su tercera cohorte de egresados y egresados.



La articulación con las políticas públicas, las demandas del territorio y el impulso de proyectos como Quilmes Tec han propiciado la multiplicación de ciclos formativos desde la extensión universitaria, que acercaron nuevos sujetos a la universidad. Vamos a trabajar en un modelo de articulación curricular entre esas diplomaturas de extensión y tecnicaturas de pregrado, que luego articulen con licenciaturas.



Dentro de la continuidad y consolidación quiero mencionar la de género. Nos sentimos orgullosos de los ocho años que han trascurrido desde la creación de la cátedra de género y sexualidades, de la constitución del Programa y ahora vamos a construir también el Programa de Géneros y Diversidades para sumar conciencia crítica en la aceptación de todas las personas"



Una vez finalizado el discurso de Alfonso, se dio por terminado el acto.