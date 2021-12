La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, Fernanda Miño, firmaron el jueves convenios para la ejecución de obras de agua y cloacas y de red peatonal en Bernal Oeste, IAPI, La Paz, y recorrieron el barrio KM 13 donde se avanza con un plan integral de mejoras.

“Sabemos que hay mucha necesidad por todo Quilmes, por eso vamos y golpeamos puertas en Provincia y en Nación para ir encontrando soluciones, y la verdad es que con Fernanda encontramos una puerta que nos da la posibilidad de ir comenzando por cosas básicas: el agua, una vereda, el asfalto, las luminarias LED, y después se van sumando otras cosas”, sostuvo Mayra, quien fue acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler; el subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa; el coordinador general de Descentralización de la Jefatura de Gabinete, Julián Bellido, y la directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) Agustín Ramírez, Sharon Lombardía, entre otros.

“Hay barrios que ya tienen alarmas comunitarias; hay algunas vías donde vamos a poder poner las paradas seguras. Se va adelantando y cumpliendo con toda la necesidad que hay, pero de a poco lo vamos haciendo. Es un trabajo articulado, y principalmente si tenemos el acompañamiento de los vecinos. Hay posibilidad de transformar la realidad cuando es injusta, y es con gobiernos que piensen y que trabajen por la gente como hacemos nosotros”, agregó la jefa Comunal.

Por su parte Miño, que también es presidenta del Fondo de Integración Socio Urbana, sostuvo: “Hoy celebramos con mucha alegría estos dos nuevos convenios para la integración de los barrios populares de Quilmes. Es un placer venir, juntarnos con Mayra, el cariño de la gente, saber que estamos avanzando con obras que transforman la vida de unas 9.000 familias quilmeñas. Obras que garantizan agua potable, luz, calles, veredas, espacios públicos de calidad y miles de mejoramientos habitacionales con Mi Pieza. Gracias a una inversión nacional de más de 2.700 millones de pesos del Aporte de las Grandes Fortunas, estamos trabajando junto al municipio, las organizaciones sociales y las familias para integrar los barrios RENABAP”.

El CIC Agustín Ramírez, ubicado en Camino General Belgrano Nº 1893, fue la sede en donde se firmaron los convenios para la ejecución de obras en los barrios El Triángulo y 27 de Marzo, de Bernal Oeste; el barrio Malvinas, en las cercanías de La Paz, y para IAPI.

En cuanto a los primeros tres, se ampliarán la red de agua, con 48 conexiones domiciliarias y 114 instalaciones intralote, y la red de cloacas, con 5 conexiones domiciliarias y 7 instalaciones intralote. Son 114 las familias que se verán beneficiadas por este trabajo. En el barrio IAPI, por su parte, se mejorará la red peatonal, con nuevas veredas, 196 rampas en las esquinas y la colocación de 53 cestos de basura. En este caso, se beneficiarán 850 familias.

Luego, las funcionarias mantuvieron un encuentro con vecinos y vecinas del barrio KM 13 para conversar sobre las intervenciones que se están realizando en la zona, que incluyen una plaza, un playón deportivo, un SUM (salón de usos múltiples), equipamiento comunitario, apertura de calles, construcción de veredas, instalaciones eléctricas intralotes y la pavimentación.

Tras ello, Mayra y Miño visitaron a la vecina Teófila Fernández, una de las familias beneficiarias de instalaciones de intralote, de los programas “Acompañar” y “Mi Pieza”; esta última es una iniciativa de la Secretaría de Integración Socio Urbana que brinda asistencia económica para refacciones, mejoras o ampliaciones de la vivienda a mujeres, mayores de 18 años, residentes en barrios populares del RENABAP.

Al respecto, Fernández contó: “Parece que estoy soñando y no lo estoy creyendo hasta ahora. Le quería dar gracias a Mayra porque, por medio de ella, estoy haciendo mi negocio por el programa Acompañar que me salió, y gracias a ella también estoy agrandando mi casa, nos ayudó un montón. Me anoté al programa Mi Pieza en el CIC, hoy estoy haciendo dos piezas porque tengo dos chicos, dormimos en la misma pieza, y ahora si gracias a Dios cada uno vamos a tener nuestra pieza”.

A su vez, la Intendenta y la funcionaria nacional estuvieron en el Centro Comunitario “Nuestra Señora de Fátima”, donde saludaron a sus integrantes, a los niños y niñas presentes, con quienes charlaron sobre las diversas tareas que se ejecutan en el barrio para mejorar la calidad de vida de los lugareños y lugareñas.

Durante la recorrida, Mayra y Miño también se acercaron a saludar a la vecina Sara Urquiza en su vivienda de la calle 878. “Acá en mi casa hicieron toda la instalación de la luz, después hicieron la vereda, me parece muy bien esto porque hacía mucha falta. Me parece bien que haya venido a visitarme (Mayra), nunca antes nadie había venido”, contó Urquiza.

El último punto del recorrido fue el taller de herrería de la Federación de Cooperativas de Trabajo 1º de Mayo, también ubicado sobre la calle 878, donde se realizan las rejillas que se colocarán en el sector de las veredas para garantizar el correcto funcionamiento de los desagües.

La Secretaría de Integración Socio Urbana trabaja por la integración de los barrios populares de Argentina y busca garantizar el acceso a la red de agua, cloacas y electricidad, así como regularizar la tenencia de la tierra en favor de los vecinos y vecinas de los más de 4.400 barrios populares del país.