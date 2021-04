Movimientos marchan a la Secretaría de Desarrollo Social

El movimiento social Agustín Ramírez marchó rumbo a la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en la calle Gaboto, en las inmediaciones de la estación de Quilmes, en reclamo del pedido de alimentos para comedores y la falta de “trabajo genuino” en los diferentes barrios del distrito.



“La gente está sin trabajo y hay un Estado ausente que no llega a los barrios más humildes. Venimos a reclamar los derechos que nos corresponde. La gente no tiene para comer y hay muchos que no tienen vivienda”, sostuvo uno de los manifestantes.