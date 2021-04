Recomendaciones del Municipio por el alerta metereológica

Ante el informe del Servicio Meteorológico Nacional que pronostica un alerta naranja, con fuertes lluvias y ráfagas de viento, el gobierno de Quilmes solicitó no sacar los residuos, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar circular por calles inundadas o afectadas, entre otras cosas.

Según el SMN, el alerta naranja se emite cuando el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Incluso, el organismo advirtió que podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas muy fuertes, caída de granizo, y abundante caída de agua: se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.



Ante esta probable situación, desde la Comuna se les solicita a los vecinos no sacar la basura a la calle; no acercarse a cables y/o postes caídos; permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; si está viajando, quedarse en el interior del vehículo (los automóviles ofrecen una excelente protección); evitar circular por calles inundadas o afectadas; si hay riesgo de que el agua ingrese en su casa, cortar el suministro eléctrico, y en caso de que usted o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.



En Quilmes, ante cualquier emergencia comunicarse con estos teléfonos:

-103: Defensa Civil.

-107: SAME.

-147: Seguridad Ciudadana.

-911: Policía.