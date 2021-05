Obras de asfalto en barrio Infantino de Ezpeleta

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó ayer a la mañana las obras de pavimento que se llevan adelante en la calle 401 bis, entre Urquiza y avenida La Plata, que mejorarán el ingreso al barrio Infantino, de Ezpeleta, y se realizan en el marco de los compromisos de gestión que impulsó la Jefa Comunal en un trabajo articulado con el Gobierno Nacional, en el marco del plan Argentina Hace.

“Recorrimos la obra asfalto del barrio Infantino de Ezpeleta Oeste y charlamos con las y los vecinos de la zona. Estos trabajos forman parte de uno de nuestros compromisos de gestión que tiene como objetivo asfaltar 400 cuadras de la ciudad para mejorar la conectividad de los barrios. Desde el Municipio de Quilmes seguimos avanzando en obras para mejorar la circulación de nuestra ciudad y dar respuesta a la demanda de la comunidad quilmeña”, expresó Mendoza, quien estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler; el subsecretario de Obras e Infraestructura, Sebastián García; el coordinador de Descentralización de la Jefatura de Gabinete, Julián Bellido y el director del Centro de Gestión y Participación Ciudanana (CGPC) de Ezpeleta, José Migliaccio.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, detalló: “Estamos en 401 bis, en esta calle que, desde Urquiza hasta avenida La Plata, forma parte del plan de asfaltos que estamos llevando adelante en el distrito. Es uno de los cuatro barrios que componen el plan de asfaltos y estamos pavimentando con un paquete de carpeta asfáltica la calle 401 bis, desde avenida La Plata hasta Urquiza, que también va a constituir un nuevo ingreso al barrio Infantino, además que va a contribuir en erradicar el microbasural a cielo abierto que teníamos constantemente sobre la calle de tierra”.

El barrio Infantino de Ezpeleta integra el plan de asfalto de 400 cuadras que promueve la conectividad Este-Oeste de la ciudad y el plan de renovación y puesta en valor de 11 accesos y cruces en barrios, que son parte de los 22 compromisos de gestión asumidos por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Una de las vecinas, Hilda Orellana, comentó que hace 50 años que vive en el lugar, “Acá figuraba como asfaltada pero no lo estaba, menos mal que llegó el asfalto porque favorece mucho en todo, si no, no entraban los remiseros, no entraba nadie porque no quieren pisar la tierra, y favorece para la ambulancia, para todo, vivís mejor. Estamos agradecidos de que se haya podido hacer el asfalto después de tantos años y le agradecemos al Municipio y a Mayra”.

La obra abarca pavimentos en 4 barrios (Infantino, La Florida, Malvar y Ameghino), utilizándose dos paquetes estructurales distintos de acuerdo a los requerimientos de uso de cada zona. Se extiende a lo largo de 19 cuadras, resultando de una longitud total de 1.700m y una superficie de 12.869m². Particularmente, en el barrio Infantino se ubican 4 de las cuadras, desarrollándose en una longitud de 519m y una superficie de 4.100m². Dadas las condiciones de uso y carga, se adoptó para la pavimentación de estas calles el paquete flexible.