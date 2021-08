Pospusieron inicio del juicio oral al ex gremialista Zisuela

El proceso al también ex concejal de Varela y ex presidente de Argentino de Quilmes debía comenzar ayer, pero fue reprogramado para la próxima semana. La medida se tomó por un posible contagio de Covid de un allegado al debate. Zisuela está acusado de “facilitación y promoción de la prostitución infantil”.

Serán cinco jornadas en las que el ex edil, ex gremialista gastronómico y ex dirigente de futbol estará frente a los magistrados del Tribunal Oral Criminal N° 2 de Quilmes y deberá responder a las acusaciones de fiscala de juicio, la Dra. María de Los Angeles Attarian Mena.

Daniel Zisuela está acusado de “facilitación y promoción de la prostitución de personas menores de 18 años, facilitación y promoción de la prostitución de personas mayores de edad agravada y corrupción de menores de 18 años agravada, todos ellos concursados realmente entre sí.

En tanto, a su hermano, Martín Zisuela se le imputa el delito de “facilitación del ejercicio de la prostitución de personas mayores de edad”.