La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, encabezaron este miércoles una nueva entrega de créditos hipotecarios a tasa cero del programa federal Casa Propia para construcción a 15 familias del distrito.

Tras felicitar a los adjudicatarios y las adjudicatarias, Mendoza aseguró: “Hoy 15 familias de distintos puntos de la ciudad, hay de Solano, de Don Bosco, de Ezpeleta, de Bernal Oeste, pueden comenzar a dar este gran paso de la construcción de la casa propia como resultado de la articulación que tenemos con el ministro Jorge Ferraresi y todo el Gobierno Nacional. Ese sueño que parecía irrealizable hoy se empieza a concretar, como ocurrió con tantas otras familias a las que ya les hemos otorgado créditos en Quilmes”.

Acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler, la Intendenta agregó: “Para nosotros es una alegría enorme, porque no solo significa una realización como grupo familiar, sino también una ayuda a la reactivación de la economía, que es el gran desafío que tenemos por delante. En este camino que hemos iniciado con Alberto, con Cristina, con Axel y con Jorge, vinimos a trabajar y ayudar a que los sueños de los argentinos, de los bonaerenses y de los quilmeños se hagan realidad para que podamos volver a ser felices como alguna vez sucedió en la Argentina”.

En esta línea, Ferraresi destacó la importancia de que estas políticas se sostengan en el tiempo: “Nosotros generacionalmente pensábamos que teníamos que hacer nuestra casa para dejársela a nuestros hijos, ese era un mandato que teníamos, pero en realidad a nuestros hijos les tenemos que dejar un país que les permita cumplir el mismo sueño que cumplen hoy ustedes. Y depende de nosotros qué país construimos. A veces construimos un país que avanza y que sostiene políticas públicas y otras veces las políticas públicas desaparecen”.

Asimismo, el Ministro indicó que el programa Casa Propia significa “ampliar derechos, cumplir sueños y generar trabajo, y lo hacemos con el Municipio, con Mayra, que sabe lo que le pasa a su gente, que está permanentemente detrás de esta problemática, y, aparte de entregar los créditos, estamos trabajando también en reconstruir viviendas que estaban paralizadas hace mucho tiempo. Esta es la cuarta vez que venimos a Quilmes a entregar créditos y, como siempre, queda abierta permanentemente la inscripción. Cada tanto vamos a volver porque habrá más quilmeños que van a poder recibir su crédito para construir, como parte de estas políticas que tenemos en conjunto con el Municipio”.

Sumamente emocionada, Laura Díaz, una de las vecinas adjudicatarias, expresó: “Con este crédito voy a poder cumplir mi sueño. Estoy inmensamente agradecida por el trabajo que se está haciendo, porque sé que esto es un trabajo que hacen para la gente y es algo a lo que sé que no hubiese podido acceder de otra manera. Le quiero agradecer a Cristina, de corazón. Gracias a Mayra y a Jorge Ferraresi. Y gracias a Néstor, un beso al cielo”.

También Carla López Navarrete, otra de las vecinas que salió sorteada, manifestó su alegría y contó que “estaba esperando este crédito hace un montón de tiempo para poder tener una casa propia. Estoy muy emocionada. Fue todo muy rápido, ayer recibí un mensaje de texto del gerente del Banco Hipotecario y no sabía si era verdad, me vine hoy temprano a la Municipalidad para averiguar y cuando apareció mi nombre en la lista sentí una felicidad inmensa. No solo es el derecho a la casa propia, sino también, como decía Ferraresi, enseñarle a nuestros hijos que con esfuerzo todo se puede y que les vamos a dejar un buen país”.

Por último, Eduardo Graneros aseguró sentirse “muy contento” por haber accedido al crédito. “Creí que no se iba a dar, es la realidad, pero acá estoy, me voy muy emocionado” y valoró “toda la gestión hay que atrás para que esto sea posible”.

La actividad se realizó en la Casa de la Cultura de Quilmes y contó además con la presencia la directora general de Vivienda, Adriana Cittadino.

Casa Propia es una política de alcance federal que busca reducir el déficit habitacional, garantizar el derecho a la vivienda y promover su acceso igualitario. Quienes estén interesados en anotarse a los créditos para construcción pueden hacerlo en el sitio web argentina.gob.ar/habitat/casapropia.