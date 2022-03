Nuevos móviles para la flota vehicular de tránsito en Quilmes

Al respecto, la Jefa comunal aseguró: “Estos vehículos aportarán mejores condiciones de trabajo tanto para la Dirección General de Tránsito como para el Cuerpo único de Inspectores de Quilmes (CUIQ), y permitirán brindar un mejor servicio a nuestros vecinos y vecinas. Este es el objetivo de trabajo que tenemos todos los días: poder garantizar mejor calidad de atención y que vivamos en un Municipio cada día mejor”.

La entrega de las flamantes unidades se realizó en el nuevo playón vehicular municipal, ubicado en Ortiz de Ocampo entre Sardou y la subida a la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Por su parte, la titular de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, Alejandra Cordeiro, detalló que "al asumir la gestión contábamos con once móviles, muchos de los cuales no estaban en funcionamiento o no tenían un funcionamiento adecuado. Gracias al compromiso de la gestión, hoy contamos con estos ocho móviles nuevos para tener mayor operatividad en el ordenamiento del tránsito".