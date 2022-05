Darán veredicto en juicio por homicidio de subcomisario Gutiérrez

Este miércoles, será el veredicto en el juicio oral y público en el que pidieron prisión perpetua para los dos imputados por el homicidio del subcomisario quilmeño Jorge Gutiérrez, ocurrido hace casi 28 años.

Este segundo juicio empezó el mes pasado en la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata, con un tribunal conformado por Miriam Ermili, Laura Lasaga y Juan Benavides, quienes darán a conocer su veredicto este miércoles. La lectura del fallo será transmitida en vivo por el canal oficial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Jorge Omar Gutiérrez (41 años) fue asesinado dentro de un tren de la línea Roca y fue hallado en el último vagón al llegar la formación ferroviaria a la terminal de la ciudad de La Plata. Al menos durante catorce estaciones nadie se percató esa noche del 29 de agosto de 1994 sobre la presencia del cadáver de ese oficial de la Comisaría Segunda de Avellaneda, que viajaba hacia su domicilio en Quilmes.

La investigación judicial por el crimen del subcomisario, hermano del ex intendente quilmeño Francisco “Barba” Gutiérrez, se convirtió en un escándalo que derivó en una condena internacional para la Argentina y la orden de realizar un nuevo juicio, ya que en el primero realizado en el año 1996, la Justicia absolvió al ex cabo de la Policía Federal Argentina (PFA), Alejandro Santillán, quien ahora está nuevamente frente a un tribunal por este homicidio. Además, también se está juzgando al ex efectivo de la bonaerense Francisco Mostajo, que no afrontó el juicio en 1996 porque logró mantenerse prófugo durante 17 años.

El viernes último, los acusados Santillán y Mostajo, escucharon los pedidos de prisión perpetua realizados por la fiscalía y la querella de la familia de Jorge Gutiérrez.