Se realizó la Feria de las Colectividades en Quilmes Oeste

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó la Fiesta de las Colectividades, que se desarrolló por tres días consecutivos, desde el viernes hasta ayer, en la plaza Aristóbulo del Valle, en Carlos Pellegrini y Vicente López, de Quilmes Oeste, y que tuvo el sábado uno de sus momentos destacados con la presentación en vivo del reconocido músico Emmanuel Horvilleur.

“Visitamos la Fiesta de las Colectividades, el tradicional evento gastronómico y cultural que llevamos adelante por tres jornadas consecutivas entre la Municipalidad de Quilmes y el Consejo de Colectividades. Disfrutamos de más de cien stands con comidas típicas y artesanías de los países del mundo, espectáculos en vivo y música representativa de las diversas culturas e identidades”, sostuvo Mendoza.

La Jefa comunal resaltó: “Es un orgullo enorme ver a nuestros vecinos y vecinas disfrutar de estos eventos que son fundamentales para conocer las distintas culturas que conviven en nuestra ciudad”.

Miles de vecinos y vecinas disfrutaron de esta nueva edición del tradicional evento gastronómico y cultural. Hubo más de cien stands con comidas típicas y artesanías de los países del mundo; así como shows de danzas y cantantes y grupos musicales representativos de las diversas culturas e identidades, entre ellos, la destacada presentación de Emmanuel Horvilleur, que convocó una multitud el sábado por la noche.

“Estamos muy contentos de haber estado este fin de semana llevando adelante la Fiesta de las Colectividades, este tradicional encuentro que representa la diversidad de Quilmes. Los vecinos y las vecinas nos acompañaron con su presencia y disfrutaron de todas las actividades”, señaló el director de Relaciones Internacionales del Municipio, Fernando Collizzolli.

Acerca de esta propuesta, una de las integrantes del stand de la colectividad italiana, Natalia Bertolotto, contó: “Estamos disfrutando lo que no se pudo hacer antes por la pandemia. Está bárbaro lo que hicieron para darnos una oportunidad a nosotros y a la gente”.

Mientras que María González, del puesto de la colectividad alemana, resaltó: “Acá la gente elige a todas las colectividades, a los distintos países que han venido a participar, porque todos tienen unos productos de excelencia. Estábamos esperando volver hace bastante, muy ansiosos y haber vuelto a Quilmes y que nos reciban siempre con los brazos abiertos nos pone súper contentos”.

Por otro lado, una vecina de la zona, Cintia Arce comentó: “Es la primera vez que me acerco, porque a la mañana vine a la plaza a hacer deporte y vi cómo estaban trabajando con todo, con mucha higiene y limpieza que es lo que me gusta. Vinimos a ver un par de plantas, estamos disfrutando de la comida, está todo muy lindo. Me parece muy bueno que estén apoyando a toda la ciudad”.

Durante las tres jornadas se brindaron charlas, talleres, clases de idiomas y cocina, entre muchas otras actividades. Participaron las áreas de Culturas, Juventud, Mujeres y Diversidades, Salud, Ambiente y Turismo, entre otras. A esto se sumó la muestra del Museo de la Inmigración. Y también se puso a disposición de los visitantes una posta de vacunación.

Estuvieron presentes los secretarios de Comunicación y Relaciones Institucionales, Alberto De Fazio; de Culturas y Deportes, Nicolás Mellino; de Gestión y Participación Ciudadana, Julián Bellido; de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar De Stéfano; las concejalas Bárbara Cocimano y Nair Abad;

la delegada de migraciones en Quilmes, Carolina Denisiejko, y el embajador de Eslovenia, Alan Brian Bergant, entre otras autoridades.