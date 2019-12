Asueto administrativo en Municipalidad de Quilmes

El gobierno nacional otorgó a los trabajadores estatales asueto administrativo por las vísperas de navidad y año nuevo, por lo que los organismos estatales no prestarán atención al público hoy martes ni el 31 de diciembre

La Municipalidad de Quilmes otorgó asueto administrativo a los empleados, situación que afectará la atención al público en las oficinas estatales. Tampoco habrá actividad en los bancos. Mientras que funcionarán las guardias de los centros de salud, al igual que un servicio reducido de la recolección de residuos.

Por este motivo no brindarán atención al público las oficinas de la ANSES, PAMI y otros centros de atención al público que dependan del Estado nacional. A su vez, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) también dispuso el asueto y las entidades no funcionarán.



Sin embargo, desde la entidad informaron que “los canales electrónicos, tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados”.



Por otra parte, funcionarán las guardias del Hospital Iriarte, el Oller de San Francisco Solano y la Unidad de Pronta Atención de Bernal, ubicada en Cabo Sessa y 186. Además, el dispensario Ramón Carrillo contará con atención pediátrica, oftalmológica y odontología.