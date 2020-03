Pedido de justicia por joven que murió en el barrio La Matera

El hecho había ocurrido en diciembre pasado, no hay detenidos, aunque los tienen identificados. El joven iba en moto cuando fue chocado por otra cuyo conductor iba a alta velocidad.

Familiares y amigos de un joven que falleció producto de un accidente en Quilmes Oeste se manifestaron en los Tribunales en la mañana de este lunes. El hecho ocurrió en diciembre, el presunto asesino y cómplices están identificados pero no hay detenidos.



“Estamos pidiendo justicia por mi hijo, iba en moto al igual que el que lo mató, que se llama José Luis Flores, que no está en la causa. Desaparecieron las motos y según la caratula fue un simple derrape. Testigos declararon, hubo videos que dejan en claro lo que pasó pero a la fiscal (Bárbara Velazco) no le alcanza con eso”, expresó María mamá de Ramiro Almirón, quien perdió la vida el 8 de diciembre pasado en calle 816 y el arroyo, del barrio La Matera.



Según pudieron aseguran quienes presenciaron el trágico hecho, Almirón iba conduciendo su moto cuando en dicha intersección se le cruzó otra a alta velocidad, lo chocó y le provocó la muerte al instante luego de caer a la calzada.



Además, agregó: “los cómplices también queremos que paguen, porque hubo, un tal Guillermo Albarracín fue el que limpio todo el lugar. Queremos que se haga justicia”.