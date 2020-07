DETeCTAr + Cuidarnos en el barrio La Colonia

Desde el Instituto Municipal de Medicina Preventiva Dr. Ramón Carrillo, ubicado en Marcelo T. de Alvear e Islas Malvinas, los promotores comunitarios y de salud efectuaron el operativo con los trabajos de prevención

El Municipio de Quilmes llevó adelante ayer a la mañana un nuevo operativo DETeCTAr (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) + Cuidarnos, que se desarrolló en el barrio La Colonia, en Quilmes Oeste, en los que se realizó una búsqueda activa de casos sospechosos de coronavirus para identificar personas que presenten síntomas de COVID 19 y frenar el avance del virus.

Desde el Instituto Municipal de Medicina Preventiva Dr. Ramón Carrillo (ex Dispensario Municipal), ubicado en Marcelo T. de Alvear e Islas Malvinas, los promotores comunitarios y de salud efectuaron el operativo con los trabajos de prevención del DETeCTAr, el programa nacional y provincial creado ante la pandemia, articulado con la iniciativa municipal, Cuidarnos, en el que recorren los barrios casa por casa, les hacen a los habitantes un cuestionario, siguen el protocolo para los hisopados en el camión sanitario y difunden medidas preventivas.

Desde el área de Salud municipal remarcaron que la idea es ingresar al barrio para poder identificar personas que tengan algún síntoma compatible con coronavirus y que hasta el momento no se hayan contactado con el sistema de salud (porque los síntomas son leves, o porque no los relacionan con síntomas compatibles con el coronavirus, o no pudieron dejar a sus hijos chiquitos solos, son personas añosas o tienen otra enfermedad), acompañarlos al camión donde estamos realizando los testeos y posteriormente a través del CAPS y el equipo de Salud, se informarán los resultados.

En el caso de identificar algún confirmado para coronaviurs, se realiza la investigación del caso para identificar los contactos estrechos y su traslado a un centro de aislamiento o a un hospital, en función de su cuadro clínico y sus comorbilidades.

Del mismo modo, resaltaron que ante la emergencia los barrios requieren de una atención comunitaria que acompañe a los grupos de riesgo y difundan las medidas para cumplir con la prevención. Es un trabajo que se está haciendo en conjunto con los promotores de salud del Municipio, referentes territoriales, de epidemiología que completa las fichas y los datos de la gente y los médicos que hacen el triage y el testeo en conjunto con la Provincia y el apoyo de Nación.

Además en cada jornada participan los integrantes de distintas organizaciones sociales que desarrollan el programa El Barrio Cuida al Barrio, con asistencia a los vecinos y las vecinas de los lugares visitados por el operativo de salud.

Estuvieron presentes en la actividad el coordinador de Descentralización de la Jefatura de Gabinete, Julián Bellido; la subsecretaria de Atención Primaria de Salud, Soledad Bustos; el director del ex Dispensario, Diego Timpanaro; las concejalas y concejales del Frente de Todos, María Eva Stoltzing, Susana Cano, Federico D’Ángelo y Ariel Burtoli, y elconsejero escolar, Franco Bogado.