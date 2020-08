Violento robo a jubilados en Berazategui

Los ladrones los arrojaron al piso, los patearon y luego revolvieron y desarmaron toda la casa en busca de dinero

Cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en la calle 142 al 477 de Berazategui, donde robaron, provocaron destrozos y golpearon a una pareja de jubilados de 80 años.

El episodio ocurrió cerca de las ocho de la mañana del miércoles, cuando los ladrones vestidos de negro, encapuchados y armados esperaron a que la mujer abriese la puerta que da al patio de atrás para atacarla.



“Estaban esperando que abriésemos la puerta”, aseguró la jubilada damnificada . “A mí me llevaron a una habitación y a él a otra. Me taparon la boca para que no gritara y me pegaron en la cara”, agregó y resaltó que les pidió a los delincuentes que no la golpearan ya que tiene una prótesis en el rostro. Sin embargo, aseguró, continuaron con el ataque.



“Se llevaron todo, no nos dejaron nada. Yo guardaba cosas de oro de mi mamá, se llevaron eso y hasta la alianza de casamiento”, dijo Vanda, en el canal TN. “Teníamos estos ahorros porque a mí me operaron de cáncer de mama, de un riñón y me sacaron un ojo. Esa plata era para hacerle frente a nuestras nanas”, explicó.



Los jubilados están aterrados por la violencia con la que se desarrolló el episodio y por las amenazas que hicieron los ladrones. “Nos dijeron que si hacíamos la denuncia iban a venir a la noche a balearnos el frente de la casa”, contó el hombre de 80 años.