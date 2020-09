Dueños de salones de fiestas se manifestaron

Los convocantes se concentraron a las 10 en la Plaza de la Cruz y luego marcharan hasta la Municipalidad de Quilmes

Un grupo de propietarios de salones de evento llevaron adelante una movilización a las puertas de la Municipalidad de Quilmes para solicitar la eximición del pago de tasas municipales.

Los convocantes se concentraron a las 10 en la Plaza de la Cruz y luego marcharan hasta la Municipalidad de Quilmes. Los manifestantes señalaron que necesitan que se los libere de las cargas impositivas, ya que no tienen ninguna actividad y enfrentan muchas deudas.

“Nos reunimos dos veces con el municipio y no tuvimos respuestas. Nos permiten abrir para vender fiestas futuras al 2021. Eso no nos conviene, yo en mi caso no lo voy a hacer, tengo más de 30 fiestas para reprogramar y estoy sufriendo muchísimo, porque es mas compromiso”, señaló una manifestante.