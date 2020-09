Sesionó el Honorable Concejo Deliberante

En forma presencial en el Teatro Municipal de Quilmes. Fue bajo un estricto protocolo sanitario y sin la participación del edil Ariel Gómez, que tiene coronavirus

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) sesionó en forma presencial en el Teatro Municipal de Quilmes, ubicado en Mitre 721, tras varios meses de hacerlo en forma virtual. Fue bajo un estricto protocolo sanitario y sin la participación del edil Ariel Gómez, que tiene coronavirus.

La sesión contó con varias minutas de comunicación que fueron aprobadas por la mayoría de los concejales. En este marco, Gabriela Fernández, del GEN, se refirió a las ferias que se están llevando adelante en Solano y en el Triángulo de Bernal que no cuentan con autorización municipal. Por eso, pidió la entrega de barbijos y la existencia de sanitizantes en cada puesto. Por otra parte, Damián Castro, del bloque de Juntos por el Cambio, solicitó que haya controles bromatológicos en la zona del Parque Lineal de Don Bosco, debido a la presencia de vendedores ambulantes durante los fines de semana. Y a su vez, reclamó por el mantenimiento del Metrobus de la avenida Calchaquí, inaugurado bajo el gobierno de Martiniano Molina. “No hay iluminación en las paradas. Esa obra tiene que ser una política de Estado que nos tiene que trascender. No quiero pensar que se piensa en algo político”, dijo el edil.



El momento más tenso de la sesión fue cuando Matías Festucca criticó a la oposición por las minutas presentadas. “En vez de colaborar con el gobierno, venimos acá a hacer chicanas y a tratar de transmitirle al Ejecutivo cosas que no están haciendo”, inició el hombre del Frente de Todos. Y agregó: “Desde cuándo tienen esos reclamos. Si los tienen desde hace cinco días, por qué no se comunicaron con alguien del Ejecutivo o con usted presidente”.



Rápidamente, Juan Bernasconi y Facundo Maisú salieron a responderle a Festucca por las acusaciones. “Me sorprende las palabras del concejal. La oposición (haciendo referencia al FdT durante la gestión de Molina) en su momento han hecho todas las minutas que necesitaba y en ningún momento lo consideramos un aprovechamiento político. Estamos actuando con mucha responsabilidad acompañando todas las decisiones, más allá de no estar de acuerdos”, dijo Bernasconi.