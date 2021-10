Reunión con comerciantes de la ribera

La intendenta Mayra Mendoza compartió un desayuno con comerciantes de La Ribera de Quilmes, en el marco de la agenda que lleva adelante con los distintos representantes del sector.

“La pandemia nos alejó muchísimo, el distanciamiento era obligatorio, y eso fue difícil para nuestra gestión que era nueva, que recién comenzaba y que tenemos esta impronta de participación, diálogo, de escucharnos y de poder explicar. Volver a tener estos ámbitos para nosotros es súper importante y por eso acá hay funcionarios y funcionarias del Municipio que tienen que ver con el desarrollo de la ribera y temas generales de Quilmes”, dijo Mendoza, acompañada de la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler, sus pares de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, Alejandra Cordeiro, y de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar De Stéfano.

En el encuentro, que se realizó en el bar Malibet, la Jefa comunal habló de la necesidad de un trabajo planificado: “Queremos contarles qué es lo que estamos haciendo y también ponerlo en contexto, es decir, contarles con qué nos encontramos y cuáles son las dificultades que hay. Nosotros nos hacemos cargo de los distintos temas que se presentan en seguridad, educación, salud y desarrollo económico, que son cosas que no dependen netamente del Municipio, pero lo importante es generar las condiciones que se necesitan”.

Y sostuvo: “El compromiso de la ciudadanía y de diferentes sectores, de los empresarios, comerciantes, sindicatos, el Estado, permite que existan las condiciones para lograr un crecimiento planificado”.

Entre otros temas, Mendoza y los comerciantes de La Ribera dialogaron sobre el servicio de recolección, el Eco Parque, las necesidades para la temporada de verano 2022 y los proyectos para integrar y unificar la costa.

Al respecto, Ceci Soler explicó la planificación estratégica de la intendenta Mayra Mendoza y se refirió a las prioridades en obras de hidráulica y cloacas: “Los dos colectores estuvieron tan mal proyectados que no tuvieron en cuenta el paso del poliducto de YPF, entonces no se pudieron continuar y hay que hacer un bombeo casi de la misma envergadura que el colector hidráulico. En Iriarte ya se hizo la desembocadura y la colocación de compuertas, algo que no solo no estaba proyectado sino que la desembocadura estaba en El Pejerrey, imagínense como hubiera erosionado. Y en Otamendi la desembocadura estaba proyectada en la rotonda.

Y luego informó que se está trabajando con Hidráulica de Nación para tener una desembocadura con compuertas y desaguar directamente al Alsina y no al Río de la Plata; que se avanza junto a AySA en la red de cloacas y dos estaciones de bombeo, completar la red de agua, continuar otra etapa de colocación de luminarias LED, la pavimentación de 35 cuadras para tener otra conexión entre Otamendi e Iriarte, por Juan B. Justo. Un proyecto con YPF y OPDS para crear un parque público para La Ribera; la recuperación de la costanera de Bernal, unificación de la costa, la posibilidad de un paseo con pasarelas sobre la selva marginal hacia Berazategui y un Parque argentino que permita recuperar el mirador de La Ribera para los quilmeños y quilmeñas.

Participaron de la reunión el subsecretario de Producción y Empleo, Paul O'Shanghnessy; la subsecretaria de Control Ambiental, y a cargo de Bromatología, Iris Bejarano; la directora de Turismo, Elizabeth Gallucci y el director de la Base Operativa La Ribera, Walter Martinot; y los comerciantes Eduardo Giordani (Malibet); Alberto Rossi (Parrilla Lo de Rossi); Néstor Pena (Diablos); Juan Zaneck (Los Únicos); Jorge Bogado (A&B) y Dante Dino (El Sauce).