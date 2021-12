Asumieron los nuevos consejeros escolares de Berazategui

Los consejeros escolares de Berazategui asumieron durante un emotivo acto en el Patio escolar “Héctor Peñalva” de la Primaria N° 1 (calle 24 e/ 149 y 150) y el intendente municipal, Juan José Mussi, acompañó la jornada. Participaron en la ceremonia, los secretarios de Cultura y Educación, Federico López; de Salud Pública e Higiene, Dr. Pablo Costa; y de Desarrollo Social y Comunitario, María Laura Lacava; así como la subcontadora General del Municipio, Andrea Canestro; y la inspectora jefa distrital, Mónica Vitta.

Conmovido, Mussi expresó: “Estoy agradecido y feliz. Este es un paso más de la democracia en Berazategui y en Argentina. Agradezco a dios que nuestro país pueda seguir prestando juramento, es lo más importante que rescato cada dos años. Recordemos el ‘Nunca Más’ a un gobierno de facto. Felicito a los consejeros por lo que ya han logrado y agradezco a los que se van, a quienes han cumplido. Dentro de la desgracia de la pandemia, los trabajadores de la educación de Berazategui se desempeñaron de manera ejemplar y les agradezco infinitamente en nombre de toda la comunidad”.

Luego de las elecciones, en el Consejo Escolar se renovaron la mitad de los cargos como cada 2 años. A partir de esta nueva confirmación, se votaron las nuevas autoridades, con el objetivo de mejorar la educación para los niños y niñas de Berazategui

En el acto de jura, asumieron dos consejeros escolares en representación del Frente de Todos: Carlos Almirón y Alicia Gándola. En tanto que otros dos lo hicieron en nombre de Juntos por el Cambio: Pablo Kupec y Lucía Giménez.

Fernando Cardozo, presidente del Consejo Escolar de Berazategui, afirmó: “Este es un día de festejo para la democracia en una Escuela donde queremos estar y trabajar los consejeros escolares, en un hermoso patio construido gracias a la gestión de nuestro querido Héctor Peñalva. Nos acompaña nuestro Intendente, quien siempre pone en primer lugar a la educación, porque eso hace que el Consejo pueda trabajar como lo hace y nos empuja a hacer más día a día”.

“Agradezco la decisión de llegar a conformar el Cuerpo de consejeros de manera unánime”, expresó. Asimismo, sostuvo: “En Berazategui no hay grieta cuando hablamos de educación. Todos tiramos para el mismo lado y queremos lo mejor para los pibes y pibas. Conocemos el compromiso de todos con la Educación Pública. Sigamos en nuestro camino, siempre mejorando”.

Además, se reconoció a los cuatro consejeros que finalizan su mandato en 2021 -entre ellos Héctor Peñalva- y se entregaron diplomas a los suplentes.

Los asistentes disfrutaron de la interpretación del Himno Nacional a cargo de docentes de las Orquestas Escuelas: Ezequiel Martínez y Pablo Duarte; y de dos canciones en memoria de Héctor Peñalva: Imagine, de John Lennon; y Let It Be, de The Beatles.

Asistieron familiares de los consejeros y consejeras, autoridades educativas, alumnos y alumnas de la institución educativa, referentes del Frente de Educadores, de la Federación de Cooperadoras escolares y familiares de Héctor Peñalva.