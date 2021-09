Investigan efectivo por entorpecer causa que involucra familiar

Una oficial de policía de la Comisaría Tercera está siendo investigada como acusada de entorpecer la detención de un familiar, que junto a tres cómplices habían presuntamente agredido a pedradas a unos efectivos que los perseguían, informaron hoy fuentes judiciales y de la fuerza.



Se trata de Natalia Cabrera, inspectora de dicha seccional ubicada sobre la avenida 12 de Octubre, quien el viernes pasado quedó filmada en un video difundido en las redes sociales en el cual intentó que su sobrino no fuera detenido por efectivos de la División de la Policía Motorizada.



Un vocero judicial confirmó que se abrió una causa para investigar la conducta de la oficial y también se le dio intervención a Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense para iniciar un sumario administrativo.



La causa penal quedó a cargo de la fiscal Ximena Santoro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Quilmes. En tanto, ayer se inició un sumario en Asuntos Internos a cargo de la Auditoría Sumarial 4 de María de los Ángeles Martínez.



La denuncia fue realizada el pasado domingo en la comisaría 1ra. de Quilmes y se encuentran recabando información para el avance de la causa, que quedó caratulada como "Uso abusivo de la fuerza", informaron a Télam fuentes policiales.



Todo comenzó el viernes pasado cerca de las 18 cuando uno de los escuadrones de la División de la Policía Motorizada de Quilmes observó en la zona de la ribera de ese partido una moto cuyo conductor al notar la presencia policial, giró en U y se dio a la fuga.



En ese momento, el hombre no obedeció la voz de alto y comenzó una persecución hasta una vivienda, donde el sospechoso, identificado como Gastón Cabrera (24), ingresó rápidamente. En ese momento, los efectivos intentaron ingresar también pero varias personas que estaban allí les lanzaron piedras y los agredieron físicamente.



Producto de la agresión, una oficial recibió un ladrillazo en el omóplato derecho mientras que otro policía sufrió la rotura de su casco por el impacto de una piedra. Para repeler el ataque, los policías utilizaron armas largas con posta de goma y así intentaron controlar la situación.



En ese momento, cuando intentaban detener a uno de los agresores, una mujer ingresó a la vivienda y dijo ser inspectora de la comisaría Tercera de Quilmes y que se trataba de su sobrino.



Todo quedó registrado en un video difundido en las redes sociales en donde se ve el momento de la detención. "Él trabaja. Qué es lo que pasó. Quiero saber porqué le apuntaron con el arma a mi hijo. Él no es chorro, es mi sobrino. Me lo soltás que yo lo cuido, soy inspector de la (comisaría) Tercera", se escuchó decir a la mujer.



Como resultado, Cabrera y otros tres hombres, entre ellos un adolescente de 14 años, fueron aprehendidos y luego recuperaron la libertad.



A todos los involucrados se les iniciaron causas por "atentado y resistencia a la autoridad, y daño calificado", indicaron las fuentes.



A su vez, los policías secuestraron la moto por la que se inició la persecución y las del escuadrón de policía que fueron dañadas por los piedrazos.