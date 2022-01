Bomberos apagaron fuego en quema de la ribera

Los Bomberos Voluntarios de Quilmes combatieron un fuego de dimensiones en un predio de la ribera donde se acumula mucha basura y donde alguien pretendió quemarla.

“Nuevamente nos encontramos trabajando en un incendio de basural por la irresponsabilidad de algún desconocido (el N°14 en lo que va del año)”, expresaron en Instagram los bomberos.



“Este tipo de incendios nos generan un gasto enorme de recursos económicos, pero sobre todo humanos que en tiempos de pandemia no abundan”.







“Solicitamos a los vecinos NO generar quemas "controladas" de basuras y ramas y, a quien le corresponda, la no acumulación de las mismas”.