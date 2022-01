En Quilmes Este hay vecinos sin agua desde hace más de 72 horas

Vecinos de Quilmes Este están sin agua desde hace más de dos días y aseguraron que a pesar que hicieron los reclamos correspondientes, aún no tuvieron una solución, por lo cual exigen a las autoridades que intervengan los antes posible.



El problema radica en la zona de Ascasubi y Moreno, cuadra en donde Julio, uno de los damnificados no cuenta con el servicio desde hace -aproximadamente- 72 horas. "No puede ser que estemos atravesando esta situación, me acerque a una cuadrilla para explicarles el problema que estábamos teniendo, pero nunca vinieron a arreglar nada", manifestó.