Entregan netbooks en Escuela Secundaria Nº 71

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó en la tarde del viernes, la primera entrega de netbooks de 2022 a más de 30 alumnos y alumnas que iniciarán 2º año en la Escuela de Educación Secundaria (EES) Nº 71, de Quilmes Oeste, ubicada en la avenida Amoedo 1256, donde destacó la posibilidad de que cada estudiante pueda tener garantizado su derecho a la inclusión digital, a raíz de la implementación desde el comienzo de la actual gestión en el distrito del programa nacional “Conectar Igualdad”.

“Esta computadora es una herramienta de estudio y queremos que la utilicen para que puedan desarrollar todas sus capacidades y creatividad. Para nosotros la educación es un pilar, pero para que todos y todas podamos tener educación, primero hay que lograr ir elevando el piso de igualdad. Y el Estado, con un esfuerzo enorme, viene a poner en igualdad de condiciones a todos y todas para que puedan estudiar”, afirmó Mendoza.

Durante la actividad, el secretario de Educación local, Joaquín Desmery, resaltó la distribución gratuita de netbooks en las escuelas secundarias públicas ante el inicio del ciclo lectivo presencial y cuidado. A lo largo del año 2021 se entregaron 1.062 netbooks en 10 escuelas públicas de Quilmes.

“Esto es positivo para las familias, los chicos y los docentes, porque sabiendo que un curso entero cuenta con esta posibilidad, pueden ir buscando distintas herramientas pedagógicas y didácticas, para poder utilizar esa computadora. Esto nivela para arriba en términos de justicia social e igualdad de oportunidades”, aseguró el funcionario.

Mientras que Yanet, madre de Rodrigo, uno de los alumnos beneficiados con la computadora portátil, remarcó: “En nuestro caso particular la verdad que nos vino bien porque Rodrigo tiene Asperger y para él esta herramienta es muy importante. Lo ayuda a desenvolverse más, a conectarse un poco mejor tanto con las tareas como con los compañeros. Yo esto no lo esperaba, fue como una sorpresa. Estoy muy contenta y muy agradecida, me parece bárbaro que hayan retomado esto y que los chicos puedan tener acceso a Internet”.

En referencia a la EES Nº 71, actualmente tiene una matrícula de 166 alumnos y recibe además 125 cupos del Servicio Alimentario Escolar (SAE). A su vez, en el mismo edificio funciona también la Escuela Primaria Nº 12 y, tras finalizar la actividad, Mayra recorrió el establecimiento y dialogó con las autoridades docentes, padres y estudiantes.

Estuvieron presentes en la actividad la subsecretaria de Educación, Nancy Brites; el referente de tecnología de la Región IV (Quilmes, Berazategui y Florencio Varela), Javier Espínola; el jefe regional de Inspección, Pablo Vinuesa; la inspectora jefa Distrital, Andrea Sanabria, y autoridades de la EES Nº 71.

Por otro lado, sobre el programa de netbooks gratuitas para estudiantes “Conectar Igualdad”, cabe señalar que es parte del Plan Federal del Ministerio de Educación de la Nación que provee tecnología al sistema educativo con programas de conectividad, equipamiento, propuestas de capacitación docente en TICs y una plataforma virtual educativa de navegación gratuita.

La iniciativa fue impulsada en 2010 por la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con el fin de proporcionar recursos tecnológicos en las escuelas públicas y reducir la brecha digital, educativa y social en todo el país, y hasta 2015 se habían entregado más de 5 millones de netbooks a estudiantes de las secundarias públicas, como así también en las escuelas especiales y en los institutos de formación docente.