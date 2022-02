Falleció un acusado de asesinato que se enfrentó a la policía

Un hombre de 41 años, acusado de ser al autor de un asesinato, falleció ayer luego de enfrentarse a tiros con la policía en el barrio Santa Rosa de Florencio Varela.

Se trata de Alberto Manuel Freijo, acusado por el homicidio de un cajero de la sucursal bonaerense de Isidro Casanova del Banco Nación Argentina (BNA), en un asalto hace dos años. Apodado "Aceite" o "Aceituna", fue apresado tras un operativo realizado en la tarde del martes en calle Noruega 1450 del barrio Santa Rosa, en el mencionado distrito de la zona sur del conurbano.



Según las fuentes, el acusado por el asesinato del empleado del Banco Nación Mario Germán Chávez Torres (31), mantuvo un tiroteo al resistirse a ser capturado y resultó gravemente herido.



"Mi deseo profundo es que se muera y me encantaría verla a la madre llorar, yo soy mamá de un hijo único y no me quedó nada más que lo material", expresó Trinidad Torres, madre de la víctima.



Fuentes policiales y judiciales informaron que personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado bonaerense determinó que el prófugo, por el cual el Ministerio de Seguridad ofrecía cinco millones de pesos de recompensa para quien aportara datos sobre su paradero.



De esta manera, los efectivos realizaron un operativo en jurisdicción de la comisaría 2da. de Florencio Varela, frente un kiosco del barrio Santa Rosa.



Allí, la Policía mantuvo un tiroteo con Freijo (41), quien tenía su pelo teñido de rubio, hasta que quedó tendido en el suelo con heridas de bala a la altura del omóplato y brazo izquierdo, y con una remera blanca manchada de sangre al igual que su rostro.



"Aceite" o "Aceituna" fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona bajo custodia y estaba en grave estado.



En su poder, el personal secuestró una pistola Bersa calibre 9 milímetros y dentro de una mochila que llevaba hallaron una ametralladora Halcón del mismo calibre con el cargador colocado, un chaleco de transporte con la inscripción "Policía", una gorra de la misma fuerza, un juego de esposas y dinero en efectivo.



"Hace instantes fue informado por el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni que el delincuente que asesinó a nuestro compañero fue detenido luego de un intenso tiroteo", tuiteó Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional.



El hombre estaba prófugo desde el 31 de enero de 2020, cuando junto con una banda de delincuentes ingresó a la sucursal de Isidro Casanova y asesinó de un disparo al cajero Chávez Torres.



Desde aquel momento, Freijo era buscado intensamente por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con la colaboración de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA) e Interpol.



El acusado era una de las dos personas más buscadas de la Argentina junto al líder narco peruano Raúl Martín Maylli Rivera, más conocido como "Dumbo", por datos de quien el Gobierno ofrece la misma recompensa.



Tras cumplir una pena de tres años y dos meses de prisión por un robo calificado que le impuso el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de La Matanza, quedó en libertad el 17 de septiembre de 2019, exactamente cuatro meses antes del asalto en el que fue asesinado Chávez Torres.



Voceros judiciales indicaron a Télam que el debate por el robo y el crimen de Chávez Torres está previsto que comience el 2 de junio próximo y que se extienda hasta el 8 inclusive ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de San Martín.



Los cargos que se le imputan a "Aceite" son asociación ilícita, homicidio, encubrimiento, robo con armas, resistencia a la autoridad y lesiones graves.