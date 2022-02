Rechazan presentación contra la alcaídia en la Ribera de Quilmes

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó un recurso de no innovar presentado por los Vecinos Autoconvocados de la Ribera de Quilmes (VAQ) contra la construcción de una Alcaidía en la zona.

El máximo tribunal bonaerense tomó la resolución uno de los últimos días hábiles del año pasado y la misma se dio a conocer la semana pasada con la finalización de la feria judicial que se extendió durante todo enero.

El grupo de vecinos quilmeños autoconvocados, con la firma de Jorge Elías Zacarías y Adriana De Caria, presentaron un recurso de amparo contra la decisión del gobierno provincial de expropiar un predio en la Ribera local para la construcción de una edificación penitenciaria.

Los lugareños mencionan en su presentación que la construcción de una Alcaidía en ese lugar tendría un impacto negativo para la zona, hablan de un daño irreparable y señalan que se omitió la realización de una evaluación de impacto ambiental.

Los jueces que integran la Corte, Daniel Fernando Soria, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Luis Esteban Genoud, decidieron no hacer lugar a la medida cautelar pedida ya que, según entendieron, el planteo es contra la ley de expropiación, que a su criterio está dentro del marco de la emergencia carcelaria dictada por el gobierno provincial y avalada por la legislatura bonaerense, por lo que no es más que una norma de expropiación. «…y los hipotéticos agravios de los accionantes se refieren, no a ella, sino a una serie de acontecimientos futuros en una supuesta etapa de diseño, proyecto y construcción de las unidades. Es recién allí donde, a su tiempo, podrían focalizarse los esfuerzos críticos para desentrañar la validez del obrar estatal», explicó la Suprema Corte; igualmente, aclaró que esto no implica emitir opinión sobre el fondo de la cuestión que podría plantearse más adelante cuando el proyecto se conozca o cuando la obra comience.

Se recordará que el gobierno provincial votó a fines del año 2020 una ley por la cual se autorizaba la expropiación de una serie de predios en distintas localidades del AMBA, entre ellas Quilmes, para la construcción de establecimientos penitenciarios y alcaidías departamentales.

Cabe añadir que una alcaidía es una unidad del sistema Penitenciario destinada a alojar personas privadas de su libertad que se encuentran sin condena firme esperando un juicio.

El anuncio de que una Alcaidía se ubicaría en la Ribera de Quilmes motivó la queja de un grupo de frentistas que se organizó bajo el lema de vecinos autoconvocados que realizaron varias manifestaciones públicas y la presentación ante la Justicia.