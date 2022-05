Quiere seguir dulce

Quilmes que viene de dos victorias, viajó a Rafaela sin un equipo definido pero con la presunción que el técnico Leandro Benítez no realizará cambios y mantendrá a los mismos once para visitar a La Crema.



El Cervecero jugará ante Atlético de Rafaela en el Monumental del oeste santafesino, el sábado a las 19 con arbitraje de Jorge Broggi y sin TV por cable.



En la última práctica táctica, no hubo un equipo titular y otro suplente. El entrenador mezcló a los jugadores para realizar una práctica formal de fútbol.



Por lo que se presume que el equipo será con: Matías Budiño; Rafael Barrios, Matías Cortave, Federico Tévez; Martín Ortega, Richard Núñez, Kevin López, Emanuel Moreno, Agustín Bindella; Federico González y Mauro Molina.



Además forman parte de la delegación: Martín Perafán, Fernando Evangelista, Iván Erquiaga, Iván Colman, Axel Batista, Julián Bonetto y Tomás Blanco.