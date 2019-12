Paro de conductores de la línea 22

El conflicto es por falta de pago de aguinaldos. Miles de usuarios se vieron afectados

Los conductores de la línea 22 S.A se encuentran en conflicto gremial por varios motivos entre los cuales están la falta de pago de aguinaldos, ya que no se llevaron a cabo en tiempo y forma.



La medida de fuerza arrancó las 0 de este jueves y miles de usuarios se vieron afectados por el paro. “Esto es una de las pocas cosas que tenemos para visibilizar el reclamo. Hasta que no se comuniquen con nosotros no volveremos a salir, estamos esperando que desde la empresa se acerquen a dialogar para poder restablecer el servicio”, manifestó uno de los delegados, que hasta horas del mediodía no había tenido algún tipo de novedad.