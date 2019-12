Renovaron La Plaza “San Pedro” de Berazategui

Ubicada en calle 105 y 11, que ahora luce juegos nuevos, mesas, bancos, luces led, veredas y una estación aeróbica

La Municipalidad de Berazategui remodeló por completo la plaza “San Pedro”, ubicada en calle 105 y 11, que ahora luce juegos nuevos, mesas, bancos, luces led, veredas y una estación aeróbica. El intendente municipal, Juan José Mussi, estuvo junto a los vecinos en el estreno del flamante espacio verde.

En ese marco, el Dr. Mussi afirmó: “Es una gran alegría poder inaugurar un espacio que genera algo lindo para los vecinos. Estas son obras fundamentales, porque son los lugares donde vienen las familias con sus chicos”.

Asimismo, el Jefe comunal expresó: “Acá se escucha lo más lindo, que es la sonrisa de un chico, porque cuando un chico juega y sonríe quiere decir que está sano”, y recalcó: “Si no podemos hacer un asfalto no lo haremos, pero no vamos a permitir que en Berazategui haya chicos con hambre”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Fomento San Pedro, Hugo Acosta, señaló: “Estamos muy contentos con la renovación de la plaza, que es posible gracias al Municipio y al sostenimiento de todas las instituciones del barrio. Para uno, que es vecino, significa mucho”.

Durante el evento, hubo un clima festivo donde, además, se reconoció a ciudadanos históricos del barrio con la entrega de diplomas por su compromiso con la comunidad.

La renovación de esta plaza se enmarca en la política municipal de puesta en valor de los espacios públicos de todo el distrito. En este caso, los trabajos consistieron en desmalezamiento y limpieza; instalación de juegos nuevos, de una estación aeróbica, mesas, faroles, mástil, bancos e iluminación led; además de construcción de maseteros y veredas.