Intendenta de Quilmes aceptó renuncia de funcionario denunciado

Se trata de Ángel Norambuena del cargo que ocupaba en la subsecretaría de Deportes del Municipio hasta tanto pueda aclarar su situación tras conocerse una denuncia penal en su contra

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, le aceptó la renuncia a Ángel Norambuena del cargo que ocupaba en la subsecretaría de Deportes del Municipio hasta tanto pueda aclarar su situación tras conocerse una denuncia penal en su contra.

Trascendió que la Jefa Comunal quilmeña le solicitó la renuncia a Narambuena tras tomar estado publico la denuncia redacada en su contra en los tribunales penales de Quilmes. Por otra parte, Norambuena difundió un comunicado de prensa en el que se defiende de las acusaciones.

A continuación, el texto de descargo del funcionario señalado: “Resulta necesario pronunciarse respecto de las agraviantes declaraciones emitidas por el Sr. ALBERTI SHCHERBYNA, Leandro, reflejadas en un medio de comunicación local el pasado día 05 de octubre de 2020 (RADIO QUILMES FM, FM 106.5, periodista Sr. Pedro NAVARRO ROBLES), en tanto podrían instalar en la opinión pública una distorsionada imagen y un actuar disvalioso por parte de quien suscribe”.

“En efecto, ante tamaña difamación esgrimida dolosamente por dicho Señor, dejo expresamente aclarado que jamás he cometido delito alguno, desconociendo los verdaderos motivos que han llevado al hoy denunciante a plasmar en una denuncia, semejantes falacias e instalar públicamente mendaces asertos, sin asidero alguno y huérfanos de toda prueba. No existe un solo elemento probatorio que acredite sus dichos y esto lo afirmo desde mi más sincera convicción y conocimiento, ya que jamás he cometido delito alguno, por lo que procederé a querellarlo criminalmente por calumnias e injurias y reclamarle los daños causados por haber afectado seriamente mi honor y reputación”.

“Por último, es menester poner de relieve que, a raíz de lo acaecido, y en aras de poner a resguardo la honorabilidad del cargo que detento, he puesto mi renuncia a disposición de la Sra. Intendente Municipal -en el gobierno local aseguran que fue Mayra Mendoza la que le pidió la dimisión-, procediendo voluntariamente a estar a derecho por ante las autoridades judiciales, fines ejercer el derecho de defensa que me asiste, donde se demostrará acabadamente el cinismo y la alevosía en la conducta desplegada por dicho farsante”.