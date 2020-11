Berazategui: Servicios municipales de guardia

Se solicita a los vecinos no sacar sus residuos domiciliarios el domingo 22 de noviembre, ya que el lunes no circulará el camión recolector

La Municipalidad de Berazategui informa cómo funcionarán las distintas Dependencias durante el feriado nacional del lunes 23 de noviembre, con motivo del Día de la Soberanía argentina.



En primer lugar, se solicita a los vecinos no sacar sus residuos domiciliarios el domingo 22 de noviembre, ya que el lunes no circulará el camión recolector. A partir de ese día, ya se podrá sacar la basura en su horario habitual de 19 a 21.



El servicio de Alumbrado Público estará disponible para atender emergencias eléctricas; al igual que Servicios Sanitarios, que garantizará las de agua y desobstrucción de cloacas.



Asimismo, permanecerá abierto de 9 a 13 el Centro de Gestión Sustentable -Av. Padre Mugica (33) y 162-, donde los berazateguenses pueden llevar residuos voluminosos, como ramas, escombros, tierra, muebles, aparatos electrónicos y chatarra.



Para urgencias médicas, en tanto, estos Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) permanecerán de guardia las 24 horas:



-CAPS N° 1 “Dr. Javier Sábatto”, Av. 14 e/ 131 y 132, Berazategui Oeste.

-CAPS N° 2, calle 159 e/ 54 y 55, Hudson.

-CAPS N° 3, calle 457 A y 415, Gutiérrez.

-CAPS N° 5, calle 159 B e/ 23 y 24, Berazategui.

-CAPS N° 11, calle 517 y 611, Ruta 36 (ex Ruta 2) km 38,5, El Pato.

-CAPS N° 14, calle 151 A y 35, Plátanos.



Además, estará disponible el servicio de ambulancias y de atención de emergencias (CEM), comunicándose al 107 -solo desde un teléfono fijo-; o al 4391-1067 -también desde un celular-.



Finalmente, el Centro de Atención al Vecino (CAV) responderá los llamados al 0800-666-3405, de 8.00 a 14.00; mientras que el Centro de Operaciones Municipal (COM) lo hará durante las 24 horas, al 0800-999-2525/0247.