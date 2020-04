Recomendaciones a la hora de abastecerse y cuidar la salud

Las mismas son indicadas por el Municipio de Berazategui en concordancia con el Ministerio de Salud de La Nación

El Municipio de Berazategui, en concordancia con el Ministerio de Salud de la Nación, recuerda a los vecinos medidas indispensables a respetar durante la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del COVID - 19

"Salir de la vivienda para comprar alimentos es necesario y está permitido. Como no es momento de pasear en familia, solo un miembro de ella debe ocuparse de ir a hacer compras, pero únicamente al negocio más cercano a su domicilio. En la medida de lo posible, la realización de mandados o la compra de medicamentos debe delegarse a personas de confianza o del entorno familiar que no pertenezcan a los grupos de riesgo. En caso de hacerlo, para salir, el uso de barbijos no esta recomendado y el uso del mismo impacta en la provisión de stock para las personas que sí lo necesitan", explicaron desde la Comuna.



A su vez, desde la Municipalidad señalaron que: "Una vez en el comercio, se debe respetar la distancia de 1 metro y medio en las filas, evitar tocarse la cara y, en el caso de necesitar toser o estornudar, se debe hacer en el pliegue del codo. Se recomienda evitar las multitudes y las reuniones masivas donde sea difícil mantener la distancia adecuada de los otros. Al salir de su casa, probablemente se encuentre con algún conocido. Es muy importante, en este caso, evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas, así como evitar visitar a personas vulnerables (como las que se encuentran en Centros de atención para personas mayores u hospitales, bebés o personas con sistemas inmunes comprometidos debido a enfermedades o tratamiento médico) y asistir a reuniones familiares.

Al regresar al hogar, es esencial que su saludo a la familia no implique contacto, se saque el calzado, se lave las manos con agua y jabón, y limpie los objetos que trajo de la vía pública con una mezcla de 70% alcohol y 30% de agua".



Una vez que haya seguido estos pasos y se encuentre en familia, debe evitar compartir mate, vajilla y utensilios.



Tomar estos cuidados es una forma eficaz de reducir el contacto, y por lo tanto, de reducir las posibilidades de contagio.