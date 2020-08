Se realizó el operativo "DETeCTAR" Nº 16 en Berazategui

En esta ocasión, el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina se desplegó en el barrio Néstor Kirchner, de la localidad de El Pato

Con el objetivo de hallar posibles casos de COVID-19, aplicar la vacuna antigripal y tratar situaciones de vulnerabilidad, la Municipalidad de Berazategui y el Gobierno bonaerense llevaron adelante una nueva jornada del operativo DETeCTAr. En esta ocasión, el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina se desplegó en el barrio Néstor Kirchner, de la localidad de El Pato.



“Junto con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la idea es hacer un trabajo de terreno con grupos que se organizan y dividen para recorrer las manzanas, casa por casa, indagando sobre síntomas compatibles con coronavirus y otras necesidades que cada familia tenga en el contexto de la pandemia. Desde la falta de acceso a controles de salud en pacientes que lo necesiten por enfermedades crónicas, en embarazadas, niños, falta de vacunación, necesidades de alimentos o de medicamentos, entre otras”, explicó la Dra. Luciana Soto, subsecretaria de Salud Pública e Higiene de la Municipalidad.



En estos operativos, además de buscar activamente casos sospechosos de COVID-19, se implementa el Programa REMEDIAR, "que brinda acceso y cobertura de medicamentos esenciales a los vecinos y vecinas que los requieran, con aprobación de especialistas; y se aplica la vacuna antigripal a domicilio", expusieron desde la Comuna.



En lo que respecta al procedimiento cuando se encuentran personas que pueden llegar a tener coronavirus, la Dra. Soto detalló: “En el caso de que alguno de los síntomas que presenten sean compatibles con los de COVID-19, se acompaña al vecino o vecina hasta el hospital móvil. Allí se le hace una revisación médica y, si realmente cumple los criterios, se procede con el hisopado correspondiente”.



Muchos vecinos destacaron la realización de la jornada en el barrio Néstor Kirchner, prestaron colaboración y se mostraron sumamente satisfechos.



“Colaboro en un comedor de la zona y, junto con la organizadora, vine a ayudar. Me parece importante colaborar con el barrio, con todos los que tengan algún problema, ya sea por tener la enfermedad, como por falta de vacunación. Vamos casa por casa preguntando a los vecinos si presentan síntomas de COVID-19 y si sufren alguna enfermedad. Realmente, me siento bien ayudando en mi barrio”, expresó Rosa Aranda, vecina y voluntaria en el operativo.



“Vinieron cuatro personas. Nos hicieron preguntas para saber si manifestamos síntomas de COVID-19 y para verificar si teníamos las vacunas, tanto las personas mayores como mis hijos. Nos dieron a mi mamá y a mí la vacuna antigripal. Me parecen espectaculares estas acciones, el Municipio se ocupa del barrio. Por nuestra parte, nos cuidamos quedándonos en casa. Trato de no usar colectivo ni tren, de salir solo a hacer las compras de lo esencial”, comentó Fabián Acuña, que es paciente de riesgo.



Roxana Bellot, también de El Pato, expresó: “Vinieron agentes del operativo DETeCTAr y, dada mi situación, van a ayudarme con un bolsón de mercadería. Nos preguntaron si presentamos síntomas de Coronavirus. Esto me parece muy bien porque me resulta riesgoso acercarme a un Centro de Salud, por la posibilidad de contagio”.



Los vecinos y vecinas, sumados a todos los agentes que participan de los operativos, destacaron la amplitud de este dispositivo, que ya se desplegó en los barrios Asunción-Mosconi, Aldana, Los Ciruelos, Primero de Mayo, Los Pinos, General Belgrano, Bustillo, Jacarandá, Villa Mitre, Buenaventura, Alejandro I, General Mitre, Kennedy Sur, Kennedy Norte, 3 de Junio, Compal, Orión, Los Paraísos, Nicolás Videla II y Once.



“Son operativos intensos, con mucho trabajo territorial, muchas casas visitadas. Estas acciones son realmente satisfactorias, porque logramos captar muchas personas que no han tenido acceso a la salud por muchos motivos. Se están realizando hisopados con un alto porcentaje de positividad, lo que demuestra que la gente está presentando síntomas y no está siendo diagnosticada. Este procedimiento está resultando ser la manera para prevenir el contagio y la diseminación mediante la detección y aislamiento de los casos. Ese es el objetivo principal de estos operativos y, sin dudas, están dando sus frutos”, finalizó la Subsecretaria.