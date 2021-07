Tres condenados por el homicidio de Micaela Romero

La Justicia de Quilmes condenó finalmente a los tres imputados por el homicidio de la policía federal Micaela Romero. Las penas que les cabrán a cada uno de ellos, se conocerán más adelante.

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 resolvió avalar el pedido que realizara la fiscal Julia Bottaso y el particular damnificado en la instancia de alegatos, que proponían la pena máxima para los acusados del homicidio (25 años), quienes eran menores al momento del crimen.



Los condenados permanecerán detenidos en un instituto de menores de régimen cerrado, y conocerán sus penas dentro de un año, en la medida en que el juez analice el comportamiento y evolución de cada uno.



”Me siento con un aire de decepción”, escribió María Constante, la madre de la víctima en la página de Facebook “Justicia por Micaela Romero”, y si bien sostuvo que el hecho de que los declararon culpables a los acusados eran una de sus “metas”, el fallo le deja un “sabor amargo”.



”Entonces me pregunto yo: ¿Hemos ganado o hemos perdido? ¡Yo lo único que sé que a mi hija no la tengo más y eso no se cura con nada! ¡Leyes de Argentina para menores que matan deben cambiar!”, señaló.



El crimen de Micaela fue cometido cerca de las 7 del domingo 16 de agosto del año pasado, cuando se celebraba el Día del Niño. La policía, que estaba vestida de civil y no llevaba su arma, fue junto a un amigo a comprar cigarrillos a un comercio ubicado en calle 395 y avenida Carlos Pellegrini, de La Cañada.



Ambos fueron abordados por varios delincuentes que iban en moto. De acuerdo con lo determinado luego, los asaltantes le robaron las zapatillas y el celular al amigo de Romero y cuando Micaela se negó a entregar su teléfono se dieron cuenta de que era policía y le efectuaron un disparo en el pecho.