Con nuevo récord de 222 deportistas clasificados, la última instancia de la competencia provincial se llevará a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre en Mar del Plata

La delegación quilmeña viajará el viernes a la ciudad de Mar del Plata para competir en la instancia final de los Juegos Bonaerenses 2019. Con nuevo récord de 222 deportistas clasificados, la última instancia se llevará a cabo en la ciudad balnearia, del 28 de septiembre al 2 de octubre.

"Quiero felicitar a los jóvenes clasificados y a los deportistas que se sumaron porque son un gran ejemplo de los valores del deporte", dijo el intendente Martiniano Molina, quien destacó al equipo de docentes y coordinadores de la Subsecretaría de Deportes, que volvieron a superar la cantidad de clasificados de los años previos.

El jefe comunal participó de la charla informativa que tuvo lugar el martes en el Teatro Municipal de Quilmes. La actividad, destinada a profesores y alumnos, estuvo a cargo de profesionales y capacitadores de distintas disciplinas, entrenadores del QAC y jóvenes capitanes de clubes locales que compartieron sus experiencias en la competencia bonaerense. Además, se dieron detalles sobre la organización del viaje, estadía, indumentaria, transporte y comidas que brinda el Municipio.

Desde la Subsecretaría de Deportes de Quilmes indicaron que este año se clasificaron 222 deportistas en: padel femenino y masculino, pelota paleta, burako, atletismo pcd, boccia, futbol pcd, goalball, natación pcd, tenis de mesa pcd, atletismo, básquet 3 x 3, básquet escolar 5 vs 5, fútbol 11, gimnasia artística, hockey, natación, padel, pelota paleta, softbol, skate, surf, tenis single y doble, tenis de mesa, en las categorías deportes juveniles, integrados y adultos mayores.

A su vez, hay 6 finalistas de Cultura competirán en: Tango sub 18, poesía sub 15, poesía sub 18, cocineros plato principal y objeto tridimensional sub 15.

La comitiva quilmeña, compuesta por alrededor de 350 personas, entre finalistas, profesores, coordinadores, acompañantes y familiares, partirá hacia Mar del Plata el 27 de septiembre, desde la plaza San Martín (Mitre y Rivadavia), y regresará el 3 de octubre. Representará a la ciudad en la competencia más importante de la provincia de Buenos Aires, junto a miles de jóvenes de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.