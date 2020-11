Servicios municipales de guardia para el miércoles

El servicio de Alumbrado Público estará disponible para atender emergencias eléctricas; al igual que Servicios Sanitarios, que garantizará las de agua y desobstrucción de cloacas

La Municipalidad de Berazategui informa cómo funcionarán las distintas Dependencias durante el asueto administrativo decretado para este miércoles 4 de noviembre, con motivo del 60° aniversario de la autonomía de la Ciudad.



En primer lugar, se solicita a los vecinos no sacar sus residuos domiciliarios hoy, martes 3 de noviembre, ya que el miércoles no circulará el camión recolector. A partir de ese día, ya se podrá sacar la basura en su horario habitual de 19 a 21.



Asimismo, permanecerá abierto de 9 a 13 el Centro de Gestión Sustentable -Av. Padre Mugica (33) y 162-, donde los berazateguenses pueden llevar residuos voluminosos, como ramas, escombros, tierra, muebles, aparatos electrónicos y chatarra.



Para urgencias médicas, en tanto, estos Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) permanecerán de guardia las 24 horas:



-CAPS N° 1 “Dr. Javier Sábatto”, Av. 14 e/ 131 y 132, Berazategui Oeste.

-CAPS N° 2, calle 159 e/ 54 y 55, Hudson.

-CAPS N° 3, calle 457 A y 415, Gutiérrez.

-CAPS N° 5, calle 159 B e/ 23 y 24, Berazategui.

-CAPS N° 11, calle 517 y 611, Ruta 36 (ex Ruta 2) km 38,5, El Pato.

-CAPS N° 14, calle 151 A y 35, Plátanos.



Además, estará disponible el servicio de ambulancias y de atención de emergencias (CEM), comunicándose al 107 -solo desde un teléfono fijo-; o al 4391-1067 -también desde un celular-.



Finalmente, el Centro de Atención al Vecino (CAV) responderá los llamados al 0800-666-3405, de 8.00 a 14.00; mientras que el Centro de Operaciones Municipal (COM) lo hará durante las 24 horas, al 0800-999-2525/0247.