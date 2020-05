Ya son 92 los casos positivos de coronavirus

"La positividad es de 50% de los casos testeados y hay 100 casos pendientes de resultado" en Villa Azul, afirmó la secretaria de Salud de Nación Carla Vizzotti

Los casos de coronavirus detectados en el barrio popular Villa Azul, asentando en los partidos bonaerenses de Quilmes y Avellaneda, ascendieron a 92 y se esperan los resultados de 100 test tomados a personas con síntomas de la enfermedad, anunció esta mañana la secretaria de Salud de Nación Carla Vizzotti, en el reporte diario sobre la evolución de la enfermedad.

"Hay 92 casos de coronavirus, la positividad es de 50% de los casos testeados y hay 100 casos pendientes de resultado" en Villa Azul, afirmó Vizzotti, lo que indica que se confirmaron ocho nuevos diagnósticos en las últimas horas, ya que ayer eran 84 los positivos.

Juan, vecino que vive al límite de esa zona en la que no se puede entrar ni salir, contó que "estamos encerrados, aislados y no podemos salir a ningún lado" y que "ahora estamos con mucho miedo. Tengo cuatro chicos y los tengo encerrados en sus piezas. Hay que tener paciencia". En el barrio el problema no es sólo el de roconavirus:

"Acá no hay nada. No tenemos pan ni agua, y la que tomamos es la que pasa por las cañerías de la zanja. Ni agua podemos tomar porque está infectada". Sobre los bolsones de comida que les entregó el gobierno sostuvo que "nos dijeron que alcanzaban para 15 días pero apenas alcanza para 5. Tengo dos nenas grandes y dos chiquitos, ¿como hago? Comen todos los días porque yo traigo el pan, la carne y la moneda, estoy al día. Ahora no puedo salir, estamos encerrados sin un peso, ni agua ni comida".

Luego agregó: "No sabemos si esto va a durar hasta mañana o pasado. Es un desastre porque están todos peleando por la mercadería. Así va a ser peor, se van a infectar todos". Sobre el partido de fútbol que habría originado los contagios masivos dijo que "supuestamente hicieron un campeonato de fútbol y dicen que fue donde se produjo el desastre. Muchos no sabíamos que había pasado eso y además estoy trabajando todo el día. Ahora hay que quedarse en la casa y queremos que nos ayuden".

Este martes continuaba en Villa Azul el Programa Detectar (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) de búsqueda de casos sospechosos y sus contactos estrechos, para proceder a su aislamiento y mitigar la propagación de la Covid-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.