“No nací para matar, pero tampoco para que me entren tres veces”

Uno de los hombres que habría participado del asalto al herrero jubilado Jorge Adolfo Ríos (71) en el partido de Quilmes fue detenido tras un allanamiento que se hizo en las últimas horas, mientras que otro ya estaría identificado. “Aparentemente, uno de ellos había sido liberado de prisión hace pocas semanas por el coronavirus”, indicó el ministro de Seguridad Sergio Berni, convencido de que “el caso está resuelto”.

“Si me preguntás cómo me siento: me siento mal, yo no nací para matar a nadie, pero tampoco para que me entren tres veces en la misma noche. ¿Con qué intención quería venir esta gente? ¡Cinco personas!”, reveló el propio Ríos en una entrevista que le dio a Jonatan Viale en su programa de radio La Red.

El detenido por el asalto al herrero fue identificado como Dibu Chara, quien sería barrabrava del club Quilmes.

El hecho ocurrió el viernes pasado a las 5 de la madrugada en una casa ubicada en Acha y Ayolas, donde cinco sujetos sorprendieron a Ríos mientras dormitaba y lo atacaron salvajemente para que confesara dónde tenía dinero. Era la tercera que vez que entraban en su casa, pero en ese momento el jubilado decidió actuar, después de que lo golpearon, amenazaron con una faca y arrastraron en el suelo: sacó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros de su propiedad e hizo al menos seis disparos mientras el ladrón, identificado como Franco Martín “Piolo” Moreyra (26), huía por la calle, herido.

Sus cuatro compinches huyeron, en tanto que, a la vuelta de la casa, Ríos alcanzó a “Piolo” y lo mató de un tiro en el pecho, por lo que el fiscal Ariel Rivas entendió que “el ladrón fue baleado en un estado de total indefensión, cuando ya no representaba ningún peligro” y procesó al herrero por “homicidio agravado”.

Después de estar dos días detenido en la Comisaría 9° de Quilmes, a Ríos le otorgaron la prisión domiciliaria por sus antecedentes de EPOC, ser paciente cardíaco y tener un solo riñón. No volvió a su domicilio por razones obvias (los familiares del fallecido fueron a increparlo a su casa) y sus hijos ya anunciaron que venderán la propiedad. Mientras tanto, sus abogados defensores intentan demostrar que le disparó a Moreyra porque los cómplices de éste lo seguían amenazando desde un auto. Según informaron, presentarán testigos de una escena clave: la vecina de la casa lindera, por la que entraron tres veces a robar a la de Ríos, más otros dos que escucharon los gritos y vieron la escena fatal.

Por último, Berni consideró que el jubilado actuó en “legítima defensa” y cuestionó la decisión del fiscal al decir que hay “una crisis de justicia muy importante que tiene que ver con liberar a los presos”.