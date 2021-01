El intendente Mussi se aplicó la Sputnik-V

Lo hizo en ese nosocomio porque el Hospital Evita Pueblo de Berazategui ya aplicó la totalidad de las dosis que recibió al personal de salud. De esta forma, se convirtió en el primer intendente de la provincia mayor de 60 años en vacunarse contra el coronavirus.

Al día siguiente de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializara que la vacuna rusa Sputnik-V puede ser aplicada a mayores de 60 años, el mandatario berazateguense recibió la primera dosis. Al respecto, sostuvo: “Estaba esperando la vacunación y estoy muy contento. Agradezco a los gobiernos Nacional y Provincial porque están haciendo un esfuerzo enorme para que esta pandemia nos afecte lo menos posible. Sin lugar a dudas esta campaña de vacunación será épica”.

La aplicación tuvo lugar en el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce - Dr. Néstor Carlos Kirchner, ubicado en Av. Calchaquí N° 5401, donde previamente se realizó una instancia de admisión y una breve encuesta TRIAGE, para verificar la aptitud para recibir la dosis. Tras la vacunación, el Intendente Mussi afirmó: “Agradezco al personal del prestigioso Hospital El Cruce. Me atendieron maravillosamente bien y no sentí dolor alguno. A los vecinos y vecinas les pido que tengan confianza en la vacuna. Como médico conozco sobre el tema y puedo asegurarles que sirve y que no presenta contratiempos. Les pido que no se presten a las maniobras que buscan desalentar su aplicación”.

Aquellos interesados en registrarse al Plan provincial, público, gratuito y optativo de vacunación deben ingresar en www.vacunatepba.gba.gob.ar y completar los datos. Si tienen alguna complicación o dificultad, pueden dirigirse a cualquiera de los Centros de Atención Primaria de Salud de Berazategui (CAPS), de lunes a viernes de 8.00 a 13.00, para ser asistidos. Para conocer sus ubicaciones, deben ingresar en berazategui.gob.ar/salud.