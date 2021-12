El Cervecero quiere subirse al tren de la ilusión

Quilmes visitará este lunes a las 21.10 a Ferro Carril Oeste en Caballito, en lo que será el encuentro de ida de la semifinal por el Reducido de la Primera Nacional.

Según lo ensayado, Facundo Sava meterá tres variantes y también cambia el sistema táctica en relación al empate con Deportivo Morón. Julián Bonetto, Adrián Calello y Federico Anselmo en lugar de Tomás Bottari, Matías Villarreal y Facundo Pons. Además, dispondrá un cambio de sistema, ya que dejará la línea de tres defensores y se inclinará por usar un esquema más tradicional: un 4-4-2.

El equipo saldría con: Rodrigo Saracho ; Martín Ortega, Pier Barrios, Rafael Barrios y Agustín García Basso; Julián Bonetto, Adrian Calello, y Mariano Barbieri; Facundo Silva; Federico Anselmo y Mariano Pavone.

Por su parte, Ferro no podrá contar con Emiliano Ellacópulos, uno de los jugadores más desequilibrantes, por haber dado positivo de Covid. También, Brian Fernández, el as de espadas, fue licenciado por un problema personal y no estará en el primer chico.