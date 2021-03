Nuevos patrulleros en Berazategui

Tras el acto de entrega, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el intendente , recorrieron un vacunatorio junto al ministro de Salud de la provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó ayer a la mañana el municipio de Berazategui, donde junto al intendente local, Juan José Mussi, encabezó el acto de puesta en funcionamiento de nuevos patrulleros que permitirán multiplicar las capacidades de prevención del delito. A continuación, las autoridades recorrieron el operativo de vacunación contra el Covid-19 emplazado en el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo, acompañados por el ministro de Salud, Daniel Gollan.



En ese marco, Kicillof destacó que “trabajamos junto a la Nación y a los municipios en un plan de inversión muy fuerte que nos permite hoy sumar 30 vehículos y 15 motos para fortalecer el patrullaje en Berazategui”. “El distrito no recibía patrulleros desde 2017, por lo que llegó a tener solamente 15 en funcionamiento”, agregó.



“El trabajo en conjunto se va a ver en las calles de Berazategui, que pronto va a recibir otras 20 camionetas y 5 nuevos vehículos”, aseguró el Gobernador, al tiempo que subrayó que “la seguridad ciudadana requiere un abordaje integral que contemple muchos factores, pero no se puede prevenir el delito si la Policía no cuenta con los instrumentos necesarios”.



Por su parte, el intendente Mussi remarcó: “La cantidad de patrulleros que hemos incorporado y los que estamos por adquirir, van a permitir que Berazategui sea un municipio mucho más seguro y tranquilo”. “Tenemos problemas pero, después de cuatro años en que fuimos discriminados, hoy contamos con el valor agregado de poder afrontarlos junto a la Nación y a la Provincia”, añadió.



Estuvieron presentes también el director provincial de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad bonaerense, Leonardo Martínez Herrero; el secretario de Seguridad local, Raúl Torres; y el jefe de la Estación Departamental Berazategui, comisario mayor David Pusatti.



“Esta inversión no es una promesa, sino que los resultados ya van a estar en las calles para transformar la realidad de los y las bonaerenses”, concluyó Kicillof.

Visita a una posta de vacunación

A continuación, Kicillof se trasladó hacia el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo, uno de los ámbitos en los que se realiza el Plan de vacunación público, gratuito y optativo contra el Covid-19 en el distrito.

Allí, el Gobernador agradeció al personal de salud por “su trabajo y el acompañamiento para proteger a los vecinos y a las vecinas frente al coronavirus”. “Ante el aumento de los contagios, necesitamos profundizar las tareas de prevención y avanzar con el plan de vacunación”, señaló.



“Tenemos más de 600 centros de vacunación trabajando de forma simultánea, lo que nos ha permitido inmunizar casi al 100% del personal de salud inscripto para recibir la vacuna”, afirmó Kicillof y agregó: “Con la llegada de más dosis, avanzamos con mayores de 70 de años y alcanzamos ya a 200 mil maestros y maestras y a más de 25 mil trabajadores y trabajadoras de la seguridad”.



En Berazategui ya se aplicaron más de 28 mil dosis en las diferentes postas del programa Buenos Aires Vacunate. “Todos y todas las vecinas que vienen a vacunarse se van felices porque, además de ser cuidados, se sienten muy bien tratados en los nueve vacunatorios del municipio”, subrayó Mussi.



“Hay una coordinación importante con todos los intendentes y las intendentas, con quienes trabajamos codo a codo desde el inicio de la pandemia”, expresó Gollan. “El trabajo conjunto nos ha permitido avanzar con la vacunación contra el Covid y, al mismo tiempo, sostener el Programa Nacional de Inmunizaciones”, indicó.