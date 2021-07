Restauran dos importantes murales en Quilmes

El Municipio de Quilmes informa que se está llevando adelante la restauración de dos murales que acompañan la entrada del Palacio Municipal de Alberdi al 500, con trabajos que son coordinados desde la Secretaría de Educación, Culturas y Deportes comunal.

El 19 de mayo de 2010 se inauguraron los murales “La Nación” y “Querandíes, sitio a Buenos Aires”, que enriquecen la entrada de la sede municipal. La ceremonia contó en ese entonces con la presencia de la embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia en la Argentina, Leonor Arauco Lemaitre, y de la dirigente de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, reconocidas como Huéspedes de Honor del Municipio.

Hoy en día, la Dirección de Arte Público y Muralismo municipal comenzó con la restauración de los mismos siguiendo un plan que contempla la puesta en valor de muchas obras de este estilo en el distrito.

“Uno de los objetivos de esta gestión es revalorizar el patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad y esta es una obra que va en ese sentido: refuerza la protección y el cuidado que debemos tener del patrimonio cultural físico y pone en valor el trabajo realizado por los trabajadores de la cultura”, remarcó el secretario de Educación, Culturas y Deportes de Quilmes, Mario Lozano

A su vez, el artista Sebastián Maissa, encargado de la restauración de la obra que comenzó esta semana, destacó: “Realmente es algo que a mí me emociona mucho. Para el muralismo es muy importante esta idea de la restauración o del repintado, ya que es revalorar el patrimonio cultural del pueblo y del realizador. Yo estoy realmente muy agradecido y gratamente sorprendido, ya que no es algo muy común y convocar a los artistas me parece realmente acertado”.

Finalmente, Leandro Cepeda, director de Arte Público y Muralismo local, subrayó que “tenemos la tarea desde esta dirección, además de realizar nuevas obras, de cuidar el patrimonio de lo que se ha trabajado en los distintos años. Esta es la primer dirección de muralismo de Argentina, y por ello lleva una carga muy importante, así que con Sebastián Maissa y todo el equipo de arte público y muralismo encaramos este trabajo con mucho respeto para que el día de Quilmes estas dos obras estén como tienen que estar”.

Sobre los murales

“La Nación”, es un mural realizado en esmalte sintético de 23 x 3,30 m. El mismo fue creado por el artista Juan Bauk, junto al equipo de la Dirección de Muralismo de ese entonces: Gabriel Quipildor, Israel Romero, Rodrigo Bellinzona y María Sansotta. Está compuesto por cinco paños unidos por una estructura de fondo, con tres personajes principales que dominan el paño central y los dos extremos del mural. En el paño central el personaje principal es La Nación, en el paño izquierdo La Justicia y en el paño derecho La Libertad. Los dos paños intermedios representan al Pueblo a través de personajes arquetípicos de la identidad, las luchas sociales, el trabajo y la cultura.

“Querandíes, sitio a Buenos Aires” está realizado en esmalte sintético por Sebastián Maissa con la colaboración de Francisco Ovidio Alegre. El mismo recrea un hecho histórico, el sitio que los Querandíes, en conjunto con las Timbu-Guaraní, Chanas y Meguay, hicieran en 1536 a la Ciudad puerto de Santa María de los Buenos Aires, a poco tiempo de ser fundada por Pedro de Mendoza.